Вечно молодые и быстро ушедшие: зачем власти сдвигают границы возраста

ВОЗ считает молодыми людей до 44 лет, в России обсуждают продление до 60

5:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заявление главы ФМБА России и члена Совбеза РФ Вероники Скворцовой о том, что молодость вскоре может "продлиться" до 60 лет, вызвало бурную реакцию как в СМИ, так и в социальных сетях. Поводом стало её выступление на IV Конгрессе молодых ученых, где она предложила пересмотреть возрастные категории с учётом увеличения продолжительности жизни.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бабушка на пляже

"С учётом увеличения продолжительности жизни, скоро молодыми будут считаться и те, кому до 60 лет. Меняются возрастные периоды", — заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Что говорит ВОЗ

Согласно действующей классификации Всемирной организации здравоохранения, молодость заканчивается в 44 года. Возраст от 45 до 59 лет считается средним, от 60 до 74 — пожилым, от 75 до 90 — старческим, а старше 90 — это уже долгожители.

Однако границы, по словам экспертов, не являются чем-то высеченным в камне. Они могут сдвигаться в зависимости от социально-экономических факторов, медицины, стиля жизни и — всё чаще — политической повестки.

Статистика против риторики

Слова Скворцовой особенно контрастируют с текущими демографическими данными. Министр здравоохранения Михаил Мурашко недавно сообщил, что средняя продолжительность жизни в России в 2023 году составила 73,46 года. И хотя к 2030 году этот показатель должен достичь 78 лет, а к 2036 — превысить 80, пока такие цели остаются лишь прогнозами.

Поэтому не удивительно, что реакция в соцсетях была ироничной. Многие писали в духе: "Если молодость — до 60, а живем мы до 73, получается, умирать будем молодыми".

Не просто цифры, а суть явления

По мнению председателя Наблюдательного совета Института демографии Юрия Крупнова, сдвиг возрастных границ — это не просто формальное удлинение молодости или детства, а куда более глубокая проблема.

"Возрастные рамки меняются, но не факт, что это движение адекватно возможностям человека. Мы рискуем попасть в инфантилизм, прикрытый красивыми цифрами", — считает Юрий Крупнов.

Он напомнил, что ещё несколько лет назад та же Скворцова, тогда ещё в статусе министра здравоохранения, говорила о возможности продления детского возраста до 30 лет. Тогда это вызвало не меньше удивления.

Крупнов подчёркивает, что важно не столько механически пересматривать классификации, сколько понимать, как меняется сама антропология человека — его физические, психологические и социальные роли на разных этапах жизни.

Жить дольше, не значит быть моложе

По словам эксперта, нельзя отождествлять продолжительность жизни и возрастную классификацию. Средняя продолжительность жизни — это демографический показатель, тогда как понятие молодости связано с физиологией, активностью, способностью к социальной и профессиональной реализации.

"Мы не должны вводить людей в заблуждение, предлагая им иллюзию вечной молодости на фоне объективно сложной демографической ситуации", — подчеркнул Крупнов.

Иначе говоря, считать 60-летнего молодым только потому, что человек ещё не вышел на пенсию или чувствует себя бодро — это не про реальное продление молодости, а про переименование этапов жизни.

Генетика и технологии: сколько здесь науки

Дополнительный повод для споров дал недавний научный проект с участием учёных Балтийского федерального университета им. Канта. В ходе международного исследования был найден участок митохондриальной ДНК, потенциально связанный с замедлением процессов старения. В будущем это может открыть путь к созданию технологий "здорового старения" и даже продлению жизни до 100-120 лет.

Однако, как считает Крупнов, пока подобные открытия скорее относятся к области "поп-науки" — медиа-версиям будущего, которые далеко не всегда основаны на проверенных результатах и долгосрочной клинической верификации.

"Появление таких новостей без серьёзной научной дискуссии — просто сенсация ради сенсации", — заявил Юрий Крупнов.

Симптом эпохи — меняется не только возраст

Изменение границ молодости, старости и других возрастных периодов — это не только следствие улучшения медицины или роста ожидаемой продолжительности жизни. Это отражение социальных трансформаций: позже рождаемость, дольше обучение, смещение карьерных и семейных вех. Но это не значит, что человек становится моложе по факту — скорее, он просто дольше живёт в нестабильном статусе.

Именно поэтому простое переименование возрастов без серьёзного научного, медицинского и культурного анализа может привести к путанице — и в головах граждан, и в государственной политике.

Уточнения

Во́зраст — продолжительность периода от момента рождения живого организма до настоящего или любого другого определённого момента времени.

