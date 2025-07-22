Лето может быть опасным: незаметный диагноз, который портит жизнь целому поколению

Лето традиционно ассоциируется с отдыхом, беззаботностью и отпуском, но далеко не для всех этот сезон приносит радость. По словам психологов всё больше людей сталкиваются с так называемой летней депрессией — особой формой сезонного расстройства, которая часто остаётся вне внимания.
"Сейчас примерно 10% от всего населения страдают именно сезонной летней депрессией, то есть аффективным расстройством личности. Это во многом связано с несбывшимися ожиданиями, когда лето связываешь с отпуском, отдыхом, расслаблением, а потом что-то не получается. Особенно подвержены таким расстройствам женщины и молодые люди студенческого возраста", — рассказывают специалисты.
Эксперт подчёркивает, что важную роль играют не только психологические, но и физиологические факторы. Долгий световой день и ранние рассветы могут сбивать привычный режим сна, вызывая хроническую усталость. А в условиях жары организм тратит дополнительные ресурсы на терморегуляцию, что приводит к истощению.
"Также могут влиять на самочувствие резкие перемены погоды и излишнее времяпровождение в социальных сетях", — добавила психолог.
Хотя летняя депрессия встречается реже зимней, её не стоит недооценивать. Люди могут испытывать апатию, тревожность, раздражительность и потерю интереса к привычным занятиям. Своевременное осознание проблемы и корректировка режима дня, снижение ожиданий от "идеального лета" и обращение к специалисту могут существенно облегчить состояние, сообщает "Радио 1".
Депре́ссия — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).
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