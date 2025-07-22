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Цифровой ангел на страже жизни: как врачи научились опережать смерть — что помогает выжить

Врачи в России начали использовать дистанционный мониторинг болезней
1:47
Здоровье

Удалённые медицинские технологии больше не фантастика — они уже сегодня помогают спасать жизни. В рамках пилотного проекта по дистанционному наблюдению за пациентами с гипертонией и сахарным диабетом, который запустили в 10 регионах России, зафиксированы впечатляющие результаты: смертность и количество осложнений удалось снизить на треть.

Медицинские технологии
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медицинские технологии

Как это работает: контроль в режиме реального времени

Такой успех обусловлен использованием приборов, которые передают данные о состоянии пациента в режиме реального времени. Эти данные анализирует специальная система, автоматически уведомляя врача и пациента при ухудшении состояния. Это даёт возможность быстро отреагировать и принять нужные меры, не дожидаясь визита в поликлинику.

Комментарий эксперта: что говорят медики

По словам руководителя проектного офиса "Персональные медицинские помощники" Людмилы Ибрагимовой, дистанционный мониторинг стал мощным инструментом в борьбе с последствиями хронических заболеваний.

"Сахарный диабет, который ВОЗ называет "главной неинфекционной пандемией XXI века", значительно сокращает продолжительность жизни. Дистанционный мониторинг помогает улучшить контроль над заболеванием, что критически важно для предотвращения осложнений и увеличения продолжительности жизни, особенно для людей молодого и трудоспособного возраста", — рассказывают врачи.

Профилактика вместо лечения: новая реальность

Иными словами, медики получили в руки технологию, которая работает не только на лечение, но и на профилактику. А пациенты — надёжного цифрового помощника, который всегда рядом, рассказывает argumenti.ru.

Уточнения

Гипертони́я синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
 

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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