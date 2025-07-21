Пить или не пить: напитки, которые работают против вас в жару — не повторяйте летнюю ошибку

Что пить в жару: рекомендации диетолога по выбору полезных напитков

4:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда столбик термометра поднимается выше 30 градусов, человеческий организм теряет большое количество жидкости. Особенно это ощущается при интенсивной физической нагрузке или даже просто при долгом пребывании на солнце. Поэтому правильный питьевой режим — не только вопрос комфорта, но и элементарной безопасности.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Освежающий напиток

Выбор напитков в жару — вопрос здоровья

В жаркую погоду организм активно теряет и воду, и еще важные минералы, особенно при обильном потоотделении. Все это может привести к обезвоживанию, например, или тепловому удару и другим серьезным проблемам. Но тоже нужно знать и помнить, что не все жидкости одинаково полезны. Некоторые напитки могут даже усугубить ситуацию, усилив обезвоживание.

Лучшие напитки для жарких дней: топ-10 от диетолога

1. Обычная вода

Безусловный лидер в списке. Главное — пить её небольшими порциями каждые 20–30 минут, и желательно комнатной температуры.

Вода — единственный напиток, который действительно гидратирует клетки. При этом я советую отказаться от ледяной воды, которая может вызвать спазм сосудов и замедлить охлаждение организма.

2. Минеральная вода

Особенно важна в условиях потери электролитов. Подходят столовые и лечебно-столовые воды.

Выбирайте столовую или лечебно-столовую минеральную воду, она помогает восполнить потерю солей и микроэлементов. Но не злоупотребляйте лечебными минеральными водами без назначения врача — они могут создать избыточную нагрузку на почки.

3. Зеленый чай

Не стоит бояться теплого чая в жару. Зеленый чай содержит катехины, которые помогают адаптироваться к жаре. Идеальная температура для употребления — 50–60°C, не более 3–4 чашек в день из-за содержания кофеина. Горячий чай запускает естественные процессы терморегуляции и активизирует потоотделение, что помогает телу охладиться изнутри.

4. Несладкие компоты

Особенно полезны напитки из черешни, смородины, сухофруктов. Они содержат калий, который теряется с потом. Секрет приготовления — настаивать 2–3 часа после кипячения, чтобы сохранить максимум витаминов.

5. Квас

Но только настоящий — живой, без консервантов. Выбирайте только живой бродированный квас. Он содержит электролиты и витамины группы B, которые помогают восстановить водно-солевой баланс. Однако квас не подходит людям с проблемами ЖКТ и гипертонией.

6. Кокосовая вода

Не дёшево, но эффективно. Кокосовая вода содержит хороший баланс калия, натрия и магния, и это делает её природным изотоником. Особенно полезна после физических нагрузок.

7. Овощные соки

Гидратируют и насыщают витаминами. В топ-3 входят огуречный сок, томатный и тыквенный. Важно разбавлять их водой 1:1 и не добавлять соль, чтобы не вызывать дополнительную жажду.

8. Кисломолочные напитки

Кефир, айран и тан не только освежают, но и поддерживают микрофлору кишечника. Кефир, тан или айран с невысокой жирностью и без сахара содержат органические кислоты — они-то и утоляют жажду эффективно. Также помогают восстановить микрофлору кишечника.

9. Домашние лимонады и морсы

Контроль сахара — ключевой момент. Для лимонада используйте минимум сахара или замените его стевией. Добавляйте мяту, базилик, розмарин. Для морсов — клюкву, смородину, бруснику.

10. Охлаждённые травяные настои

Идеальны как дневной, так и вечерний напиток. Мята, мелисса, липовый цвет — отличная основа для освежающих напитков. Они не содержат кофеина и обладают лёгким успокаивающим эффектом.

Главное — соблюдать питьевой режим: пить регулярно, равномерно, избегать ледяной воды и следить за сигналами тела. Это простое, но важное правило поможет легче перенести зной, сохранить здоровье и чувствовать себя бодро даже в самый жаркий день сообщает URA.RU.

Уточнения

Солнечный удар — разновидность теплового удара, болезненное состояние, расстройство работы головного мозга вследствие интенсивного или продолжительного воздействия солнечного света на поверхность головы.

