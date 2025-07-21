Такая головная боль мучает миллионы — но её игнорировать нельзя

Невролог Власов: головная боль напряжения может длиться до недели и привести к инсульту

Головная боль напряжения может длиться до недели и в ряде случаев привести к инсульту. Об особенностях этого вида головной боли, являющейся самой распространенной в мире, в беседе с Pravda.Ru рассказал доктор медицинских наук, невролог Ян Власов.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мигрень

По словам Власова, важно отличать головную боль напряжения от других видов головной боли. Невролог отметил, что именно этот тип боли является самым распространенным и часто сопровождается ощущением давления или сдавливания головы.

"Они появляются в виде давления в висках, в области лба, по всей голове. Люди иногда жалуются, что голова стянута, стиснута тисками. Некоторые говорят о том, что боль возникает, как будто человек в каске", — сказал Власов.

По его словам, такие боли возникают при стрессе или психоэмоциональном перенапряжении. Лучшим способом справиться с ними врач считает полноценный сон. В некоторых случаях помогает мануальная терапия.

"Есть возможность снять нагрузку или, допустим, получить нагрузку на шею, и тогда массаж шеи делают либо массаж в области затылка, за ушами, висков", — пояснил специалист.

Власов подчеркнул, что затягивать с лечением не стоит. Он напомнил, что головная боль напряжения может продолжаться до семи дней.

"Сидеть и ждать целую неделю, когда они пройдут — это абсолютно бессмысленная история", — отметил врач.

Он добавил, что в ряде случаев такие состояния могут перейти в хроническую форму и привести к более серьёзным последствиям.

"Хронические головные боли могут давать хронические сосудистые спазмы. Это может привести к инсульту и прочим вещам", — предупредил невролог.

Комментируя вопрос о возможности самопомощи, Власов пояснил, что самостоятельное использование лекарств, в том числе растительных, может быть опасным.

Эксперт уточнил, что любые медикаментозные средства должен назначать врач. В противном случае речь идет не о самопомощи, а о самолечении, которое он назвал безответственным.

Он заключил, что основное правило при устойчивой боли — не откладывать обращение к врачу и не пытаться справиться с проблемой в одиночку.