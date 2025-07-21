Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Михаил Ефремов расстался с женой после выхода на свободу
Астролог Асеева раскрывает секреты успешных посадок по Луне в июле и августе
Ипотечная активность в Волгоградской области снизилась на 50%
Трагедия на трассе: бывший тромбонист The Hatters и его жена погибли в ДТП — что известно
Аналитик Пухов: Евросоюз рискует убытками при невыгодной сделке с США
Эксперты объясняют, как низкие обороты двигателя могут повлиять на его состояние
Филипп Киркоров вернулся к жизни после травмы: что он рассказал о возрасте и времени?
Президент Азербайджана Алиев впервые открыто встал на сторону Украины
Таксист из Новосибирска готовил теракт через сутки после Крокуса

Такая головная боль мучает миллионы — но её игнорировать нельзя

Невролог Власов: головная боль напряжения может длиться до недели и привести к инсульту
Здоровье

Головная боль напряжения может длиться до недели и в ряде случаев привести к инсульту. Об особенностях этого вида головной боли, являющейся самой распространенной в мире, в беседе с Pravda.Ru рассказал доктор медицинских наук, невролог Ян Власов.

Мигрень
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мигрень

По словам Власова, важно отличать головную боль напряжения от других видов головной боли. Невролог отметил, что именно этот тип боли является самым распространенным и часто сопровождается ощущением давления или сдавливания головы.

"Они появляются в виде давления в висках, в области лба, по всей голове. Люди иногда жалуются, что голова стянута, стиснута тисками. Некоторые говорят о том, что боль возникает, как будто человек в каске", — сказал Власов.

По его словам, такие боли возникают при стрессе или психоэмоциональном перенапряжении. Лучшим способом справиться с ними врач считает полноценный сон. В некоторых случаях помогает мануальная терапия.

"Есть возможность снять нагрузку или, допустим, получить нагрузку на шею, и тогда массаж шеи делают либо массаж в области затылка, за ушами, висков", — пояснил специалист.

Власов подчеркнул, что затягивать с лечением не стоит. Он напомнил, что головная боль напряжения может продолжаться до семи дней.

"Сидеть и ждать целую неделю, когда они пройдут — это абсолютно бессмысленная история", — отметил врач.

Он добавил, что в ряде случаев такие состояния могут перейти в хроническую форму и привести к более серьёзным последствиям.

"Хронические головные боли могут давать хронические сосудистые спазмы. Это может привести к инсульту и прочим вещам", — предупредил невролог.

Комментируя вопрос о возможности самопомощи, Власов пояснил, что самостоятельное использование лекарств, в том числе растительных, может быть опасным.

Эксперт уточнил, что любые медикаментозные средства должен назначать врач. В противном случае речь идет не о самопомощи, а о самолечении, которое он назвал безответственным.

Он заключил, что основное правило при устойчивой боли — не откладывать обращение к врачу и не пытаться справиться с проблемой в одиночку.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее

В Гуанчжоу башни утыкаются в небо, а история уходит на 2000 лет назад. Здесь можно за день побывать и в музее, и на фабрике, и на высоте 485 метров.

Гуанчжоу сохраняет древнюю историю и остаётся индустриальным центром Китая
Кушанашвили вспомнил о былой свободе и пообещал не огорчать Мизулину
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Последние материалы
В Великобритании гигантских акул защищают законом: за убийство грозит тюрьма
Тренеры назвали ключевые ошибки на степпере, мешающие похудению
Невролог Филатова: при судорогах поможет иголка и холодный пол
Археологи из Великобритании установили неолитический возраст Зала короля Артура
Кофе натощак: риски и предостережения для любителей утреннего напитка
Агата Муцениеце и Пётр Дранга узнали пол своего долгожданного малыша
Корешков и Авратинская объявили о разводе: люди растут в разных направлениях
Депутат Ананских назвал популизмом угрозы США наказывать покупателей нефти из РФ
В Германии сочли невозможной торговую сделку с США
Кератиновое выпрямление и Olaplex признаны вредными для наращённых волос
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.