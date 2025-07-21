Судороги пройдут за секунду: проверенный способ самопомощи

Поставить ногу на холодный пол или уколоть мышцу иглой — наиболее эффективные меры при судороге. Об этом Pravda.Ru заявила врач-невролог, доктор медицинских наук Елена Филатова.
При возникновении судорог в домашних условиях можно прибегнуть к простым и проверенным методам, пояснила специалист.
По словам врача-невролога Елены Филатовой, в случае, если судорогой сводит ногу, можно поставить ее на холодный пол или уколоть иголкой в икроножную мышцу.
Она отметила, что эти меры помогут незначительно, но в домашних условиях являются наиболее доступными.
"Это же мгновенная история — свело и отпустило. Поэтому надо, чтобы этот спазм мышечный прекратился в ответ на какое-то сильное раздражение. Либо ноги на холодный пол, либо дополнительно иголкой что-то такое поколоть. Вот и все. Ничего другого пока не придумали", — пояснила Филатова.
Эксперт скептически отнеслась к рекомендациям растирать мышцу после судороги.
Филатова подчеркнула, что единичные случаи судорог опасности не представляют, особенно если проблема не повторяется.
"Если полегче стало и не повторяется, то можно и забыть проблему. Конечно. Это безопасно", — отметила врач.
Однако при регулярных спазмах стоит обязательно обратиться к специалисту для диагностики причин.
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