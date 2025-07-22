Микропластик в чае: как чайные пакетики могут угрожать вашему здоровью

Чайные пакетики выделяют микропластик, который может попасть в организм

4:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чай в пакетиках — это удобство и быстрота. Однако мало кто задумывается о том, что с каждым глотком вы можете потреблять не только чай, но и миллионы микрочастиц пластика. В этом материале мы расскажем, как именно чайные пакетики могут выделять микропластик, что происходит с этими частицами в организме и как минимизировать риски для здоровья.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Микропластик в чайных пакетиках

Почему чайные пакетики выделяют микропластик

Чайные пакетики, как правило, изготавливаются из различных полимеров: полипропилена, нейлона и смеси с целлюлозой. Эти материалы прочные и выдерживают кипяток, но при нагревании начинают выделять микропластик — мельчайшие частицы, которые могут проникать в организм.

Исследования показали, что количество выделяемых микрочастиц зависит от материала:

Пакетики из полипропилена: выделяют около 1,2 миллиарда частиц на миллилитр.

выделяют около 1,2 миллиарда частиц на миллилитр. Пакетики из целлюлозы с примесями: около 135 миллионов частиц.

около 135 миллионов частиц. Нейлоновые пакетики: выделяют около 8,18 миллиона частиц.

Канадские учёные проводили эксперимент, при котором заваривали пластиковый пакетик в воде, и обнаружили, что в среднем в напиток попадало 11,6 миллиарда микрочастиц и 3,1 миллиарда наночастиц. Эти результаты подтверждают, что чай из пакетиков — это не только напиток, но и потенциальный источник микропластика.

Что происходит с микропластиком в организме

После того как частицы микропластика попадают в организм, они взаимодействуют с клетками. Совсем недавно, в 2023 году, учёные провели эксперимент, в ходе которого чайный микропластик был помещён в клетки кишечника человека, чтобы изучить его поведение.

Результаты показали, что клетки поглощали микропластик, а через сутки частицы оказывались в ядре клеток, где хранится ДНК. Это означает, что микропластик не просто проходит через организм, а может накапливаться в тканях. Исследования на животных показали, что такие частицы могут вызвать воспаление и повреждать слизистую оболочку кишечника, нарушая всасывание питательных веществ.

Почему это может быть опасно

Микропластик может содержать токсичные добавки и тяжёлые металлы, такие как свинец, ртуть и кадмий. Эти вещества могут накапливаться в организме, нарушая нормальную работу органов и системы. Кроме того, микропластик может переносить токсины и вредные бактерии, что увеличивает нагрузку на иммунную систему и может ослабить защитные функции организма.

Также стоит помнить, что взаимодействие микропластика с клетками и его накопление в тканях требует дальнейшего исследования. Ученые продолжают изучать долгосрочные последствия таких веществ для здоровья, поскольку они могут оказывать более глубокое влияние, чем мы сейчас знаем.

Как снизить риски от микропластика в чае

Чтобы минимизировать влияние микропластика на организм, есть несколько простых и доступных шагов:

Отдавайте предпочтение листовому чаю: это самый безопасный вариант. Используйте металлические ситечка или многоразовые фильтры для заваривания.

это самый безопасный вариант. Используйте металлические ситечка или многоразовые фильтры для заваривания. Используйте стеклянные или керамические заварники , чтобы исключить контакт с пластиком.

, чтобы исключить контакт с пластиком. Не полагайтесь на биоразлагаемые пакетики: некоторые из них выделяют нанопластик при высокой температуре, как и обычные пластиковые пакетики.

Снизьте воздействие пластика в других аспектах жизни

Избегайте питья из пластиковых бутылок.

Не храните еду в пластиковых контейнерах.

Не разогревайте еду в пластиковой посуде.

Простые шаги для снижения риска

Снижение воздействия микропластика не требует больших усилий. Вот что можно сделать:

Выбирайте натуральные материалы в бытовых предметах.

Регулярно проветривайте помещения и используйте очищающие устройства для воды.

Придерживайтесь привычек, которые уменьшают использование пластика в повседневной жизни.

Эти меры могут не только снизить контакт с микропластиком, но и улучшить общий экологический след, который мы оставляем в окружающей среде. Ведь не стоит забывать, что забота о здоровье начинается с мелочей, и правильный выбор продуктов — это первый шаг к благополучию.

Используя чай без пластиковых пакетиков и выбирая более экологичные альтернативы, можно уменьшить потенциальные риски для здоровья, связанные с микропластиком.

Уточнения

Микропла́стик - мельчайшие частицы пластмасс размером менее 5 мм, возникающие в результате распада более крупных пластиковых изделий либо изначально производимые в виде первичных микрогранул.

