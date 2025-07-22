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Тепловой удар: как защитить себя и своих близких от смертельной опасности в жару

Как распознать тепловой удар: симптомы включают жар, слабость и головную боль
3:21
Здоровье

С каждым годом волны жары становятся всё более частыми, и в условиях глобального потепления, риск теплового удара становится актуальной проблемой. Тепловой удар — это опасное для жизни состояние, которое возникает при перегреве организма, когда температура тела достигает 40°C. Важно своевременно распознать его признаки и принять меры.

Тепловой удар на улице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тепловой удар на улице

Что такое тепловой удар и как его распознать

Тепловой удар возникает при гипертермии, когда организм не успевает охладиться от жары. По словам врачей, при температуре выше 40 градусов Цельсия включаются кожные терморецепторы, которые посылают сигналы в гипоталамус. Это активирует механизмы теплоотдачи, такие как потоотделение, расширение сосудов кожи и учащение дыхания. Однако, при сильном перегреве, эти процессы не всегда успевают сработать.

К основным признакам теплового удара можно отнести

  • Сильная усталость.
  • Спутанность сознания и делирий.
  • Потеря сознания.
  • Судороги у младенцев.
  • У маленьких детей могут наблюдаться сильная сонливость, апатия, покрасневшая и сухая кожа.

Это потенциально опасное для жизни состояние, которое требует немедленного вмешательства.

Как действовать при тепловом ударе

Если вы почувствовали первые признаки теплового удара, срочно примите меры:

  • Переместитесь в тень или в помещение с кондиционером.
  • Примите положение для восстановления.
  • Не давайте пострадавшему пить — это должны делать специалисты. Вместо этого приложите к его телу влажную ткань для постепенного снижения температуры.
  • Немедленно вызовите скорую помощь.

Как предотвратить тепловой удар

Для того чтобы избежать перегрева, важно соблюдать несколько простых правил:

Регулярно охлаждайтесь

  • Используйте влажные ткани, прикладываемые к пульсирующим участкам тела (шея, запястья, локтевые сгибы, колени). Это помогает гипоталамусу регулировать температуру.

Пейте воду

  • Важно поддерживать водный баланс, особенно в жаркие дни. Употребляйте воду в течение дня, чтобы предотвратить обезвоживание. Снижение аппетита летом не должно мешать вам пить достаточно жидкости.

Ешьте правильно

  • Еда обеспечивает 30% суточной потребности в воде. Уменьшайте порции и перекусывайте несколько раз в день, предпочитая свежие фрукты и овощи. Избегайте сладких напитков и алкоголя, которые способствуют обезвоживанию.

Создавайте прохладу

  • Вентиляторы и небулайзеры помогают снизить температуру тела.

Тепловой удар — это серьезное и опасное состояние, которое можно предотвратить при должном внимании к своему состоянию. При жаркой погоде важно поддерживать водный баланс, регулярно охлаждаться и ограничивать воздействие высокой температуры. Если вы или кто-то рядом с вами испытывает симптомы теплового удара, немедленно принимайте меры, чтобы предотвратить серьезные последствия.

Не забывайте, что ваше здоровье зависит от внимания к таким мелочам, как соблюдение режима и поддержание нормальной температуры тела в условиях жары.

Уточнения

Теплово́й уда́р — следствие перегрева организма.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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