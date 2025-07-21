Плохой сон может повлиять на здоровье вашего мозга: неожиданные последствия бессонницы

Здоровый и полноценный сон - это не просто время для отдыха, но и ключевая составляющая для нормальной работы мозга. Несколько бессонных ночей или недостаток качественного сна могут привести к серьезным последствиям для здоровья, в том числе вызвать воспаление головного мозга.
Эксперт по биохакингу Мария Молоствова подчеркивает, что влияние сна на здоровье мозга невозможно переоценить.
"Недостаток сна или плохое качество сна может привести к целому ряду проблем, включая снижение когнитивных функций, ухудшение памяти и даже воспаление мозга", — говорит Молоствова.
В современном мире, полном яркого света и экранов, наш мозг часто получает сигналы, что день все еще не закончился. Свет, исходящий от телевизоров, гаджетов или даже обычных лампочек, нарушает нормальную работу глимфатической системы — системы, которая отвечает за очищение мозга от токсинов.
"Когда мозг продолжает получать световые сигналы, он не может работать на полную мощность, что увеличивает риски развития различных заболеваний". — поясняет Молоствова.
Глимфатическая система — это уникальная биологическая система, ответственная за очищение мозга. Она активируется именно в ночное время, когда организм расслабляется и вступает в фазу глубокого сна. Именно тогда происходит выведение токсинов, накопившихся в мозге за день.
"Время сна — это момент, когда наш организм активно очищает мозг, выводя накопленные токсичные вещества. Для того чтобы этот процесс был эффективным, крайне важно обеспечить качественный сон", — говорит Молоствова.
Не менее важным аспектом для нормальной работы мозга является правильное дыхание. Во время сна, если человек дышит через рот, его мозг вынужден тратить дополнительные усилия для контроля дыхательных путей, что негативно влияет на его восстановление и очистку.
"Когда человек дышит через нос, это помогает мозгу сосредоточиться на своем восстановлении, а не на дыхательных путях. Если дышать через рот, мозг отвлекается, и это нарушает его восстановительные процессы", — подчеркивает эксперт.
Дышите через нос. Это позволит вашему мозгу сосредоточиться на своих восстановительных процессах и эффективном очищении.
Чтобы поддерживать оптимальное состояние нервной системы и мозга, важно соблюдать несколько простых правил:
Сон — это не только время для отдыха, но и важный процесс, который позволяет нашему организму и мозгу работать на полную мощность. Соблюдение простых правил сна и отдыха поможет вам поддерживать здоровье мозга, улучшать когнитивные функции и предотвращать возможные заболевания, сообщает RuNews24.ru.
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