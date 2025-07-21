Плохой сон может повлиять на здоровье вашего мозга: неожиданные последствия бессонницы

Одна бессонная ночь может вызвать воспаление мозга и нарушить его функции

3:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Здоровый и полноценный сон - это не просто время для отдыха, но и ключевая составляющая для нормальной работы мозга. Несколько бессонных ночей или недостаток качественного сна могут привести к серьезным последствиям для здоровья, в том числе вызвать воспаление головного мозга.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сон и здоровье мозга

Эксперт по биохакингу Мария Молоствова подчеркивает, что влияние сна на здоровье мозга невозможно переоценить.

"Недостаток сна или плохое качество сна может привести к целому ряду проблем, включая снижение когнитивных функций, ухудшение памяти и даже воспаление мозга", — говорит Молоствова.

Почему свет мешает нормальному сну

В современном мире, полном яркого света и экранов, наш мозг часто получает сигналы, что день все еще не закончился. Свет, исходящий от телевизоров, гаджетов или даже обычных лампочек, нарушает нормальную работу глимфатической системы — системы, которая отвечает за очищение мозга от токсинов.

"Когда мозг продолжает получать световые сигналы, он не может работать на полную мощность, что увеличивает риски развития различных заболеваний". — поясняет Молоствова.

Рекомендации от эксперта

Ограничьте воздействие синего света после заката.

Используйте очки, блокирующие синий свет.

Старайтесь избегать экранов перед сном.

Роль глимфатической системы в очистке мозга

Глимфатическая система — это уникальная биологическая система, ответственная за очищение мозга. Она активируется именно в ночное время, когда организм расслабляется и вступает в фазу глубокого сна. Именно тогда происходит выведение токсинов, накопившихся в мозге за день.

"Время сна — это момент, когда наш организм активно очищает мозг, выводя накопленные токсичные вещества. Для того чтобы этот процесс был эффективным, крайне важно обеспечить качественный сон", — говорит Молоствова.

Важность правильного дыхания

Не менее важным аспектом для нормальной работы мозга является правильное дыхание. Во время сна, если человек дышит через рот, его мозг вынужден тратить дополнительные усилия для контроля дыхательных путей, что негативно влияет на его восстановление и очистку.

"Когда человек дышит через нос, это помогает мозгу сосредоточиться на своем восстановлении, а не на дыхательных путях. Если дышать через рот, мозг отвлекается, и это нарушает его восстановительные процессы", — подчеркивает эксперт.

Рекомендации

Дышите через нос. Это позволит вашему мозгу сосредоточиться на своих восстановительных процессах и эффективном очищении.

Как улучшить качество сна и поддержать здоровье мозга

Чтобы поддерживать оптимальное состояние нервной системы и мозга, важно соблюдать несколько простых правил:

Соблюдайте циркадный ритм: ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время.

ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Ограничьте использование экрана перед сном , чтобы уменьшить воздействие синего света.

, чтобы уменьшить воздействие синего света. Проветривайте комнату перед сном для создания комфортной температуры.

перед сном для создания комфортной температуры. Обратите внимание на дыхание: старайтесь дышать через нос, чтобы поддерживать нормальную работу мозга.

старайтесь дышать через нос, чтобы поддерживать нормальную работу мозга. Практикуйте расслабляющие техники, такие как медитация или чтение книги перед сном, чтобы снизить уровень стресса и помочь мозгу расслабиться.

Сон — это не только время для отдыха, но и важный процесс, который позволяет нашему организму и мозгу работать на полную мощность. Соблюдение простых правил сна и отдыха поможет вам поддерживать здоровье мозга, улучшать когнитивные функции и предотвращать возможные заболевания, сообщает RuNews24.ru.

Уточнения

Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

