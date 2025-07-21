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Трещины, ожоги и зуд: как смарт-часы могут повлиять на вашу кожу в жару

Длительное ношение смарт-часов может привести к воспалению и зуду на коже
Здоровье

Смарт-часы становятся незаменимым аксессуаром для многих, позволяя отслеживать физическую активность, качество сна и многие другие параметры здоровья. Однако иногда их использование может привести к неприятным последствиям, таким как сыпь, зуд и даже ожоги. Что делать, чтобы избежать этих проблем, и какие меры предпринять, если они все-таки возникли?

Часы
Фото: commons.wikimedia.org by fancycrave1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Часы

Почему смарт-часы могут вызвать раздражение кожи

Смарт-часы работают круглосуточно, отслеживая активность владельца. Из-за этого часы часто остаются на коже в течение длительного времени, что может вызвать несколько проблем:

  • Скопление влаги и грязи: под ремешком накапливаются пот, остатки моющих средств, косметики и бактерии. Это создает идеальную среду для воспаления кожи.
  • Трение и тесный контакт: длительное ношение часов может травмировать кожу, вызывая воспаление, шелушение и зуд.
  • Материалы ремешка и корпуса: многие ремешки изготавливаются из фторэластомера (синтетический полимер), который может содержать ПФАС — химические вещества, нарушающие работу иммунной системы и вызывающие воспаления. Также возможна аллергия на металл, из которого изготовлены застежки и корпуса.

Что делать, если от смарт-часов появилась сыпь

Если вы заметили раздражение на коже, следуйте этим шагам:

  • Снимите часы и промойте кожу: используйте теплую воду с мылом для удаления пота, моющих средств и бактерий.
  • Промокните кожу: аккуратно высушите место раздражения сухой салфеткой.
  • Нанесите увлажняющий крем: это поможет ускорить восстановление кожи. Для успокоения зуда можно использовать антигистаминное средство или безрецептурный крем с гидрокортизоном.
  • Не носите часы до полного восстановления кожи: важно дать время коже зажить.
  • Обратитесь к дерматологу: если улучшений нет, стоит проконсультироваться с врачом.

Как предотвратить раздражение при ношении смарт-часов

  • Чистота ремешка: после тренировки, душа или мытья рук снимайте часы и протирайте их чистой влажной тряпкой или антибактериальной салфеткой.
  • Правильное регулирование ремешка: не затягивайте ремешок слишком сильно. Оставьте небольшой зазор, чтобы воздух мог свободно циркулировать, это поможет уменьшить трение и предотвратить раздражения.
  • Выбор материалов: если у вас чувствительная кожа или есть склонность к аллергиям, выбирайте ремешки и корпуса из гипоаллергенных материалов, таких как силикон или нержавеющая сталь.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете избежать неприятных последствий от ношения смарт-часов и сделать использование этого полезного аксессуара безопасным и комфортным.

Уточнения

Умные часы (англ. smart watch), также смартчасы или часофон - компьютеризированные наручные часы с расширенной функциональностью, часто сравнимой со смартфонами.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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