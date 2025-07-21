Не ешьте это в жару: опасные продукты, которые приводят к отравлениям

Эксперты по питанию предупреждают о рисках отравления шаурмой и фастфудом в жару

4:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жаркая летняя погода — это не только время для отпусков и отдыха, но и серьезное испытание для нашего организма, особенно когда речь идет о питании. Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова и диетолог Екатерина Панкова назвали несколько продуктов, которые в жару могут быть особенно опасны для здоровья. Причины — это быстрый рост бактерий и вирусов в условиях высокой температуры, а также вероятность пищевых отравлений.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Шаурма в кафе на улице

Шаурма и хотдоги

Опасность

Эти популярные фастфуды в жару становятся опасными, так как в условиях тепла мясо быстро портится, особенно если оно плохо приготовлено или хранится без соблюдения норм. Кроме того, они часто продаются в палатках с нарушениями санитарных норм, где нет возможности для длительного хранения продуктов.

Риск

Бактериальные и вирусные инфекции, такие как дизентерия, ротавирусы и норовирусы, могут вызывать острые гастроэнтериты.

Салаты с майонезом

Опасность

Майонез — это продукт, который быстро портится при высоких температурах. Когда он остается при жаре, на нем могут размножаться бактерии, что увеличивает риск отравлений.

Риск

Размножение бактерий, таких как сальмонелла, которые могут вызвать серьезные отравления.

Выпечка с мясом, овощами и сыром

Опасность

Чебуреки, пирожки, хачапури, беляши и другие жареные изделия с начинками могут быть особенно опасными в жару, так как начинка быстро портится. Также стоит быть осторожными с жареным тестом, которое часто продается с рук.

Риск

Порча продуктов и возможное присутствие патогенных микроорганизмов.

Булочки с кремом, пирожные и торты

Опасность

Крема, содержащие молочные продукты, не выдерживают жару. Особенно опасны пирожные и торты, если их хранят не в холодильниках или продают на несанкционированных торговых точках.

Риск

Молочные продукты могут стать источником пищевых отравлений, таких как сальмонеллез.

Маринованные продукты

Опасность

В жару маринованные продукты, такие как помидоры с перцем, могут быстро испортиться, если они не были должным образом приготовлены или хранились при неправильной температуре.

Риск

Могут привести к пищевым отравлениям из-за разрастания бактерий в маринаде.

Молочная продукция вне магазинов

Опасность

Молоко, творог, сметана и другие молочные продукты, если их продают не в магазинах, а с рук или в палатках, могут стать опасными, так как часто нарушаются условия хранения.

Риск

Высокая вероятность попадания патогенных микроорганизмов, таких как кишечная палочка.

Грибы

Опасность

Грибы — это еще один продукт, который в жаркую погоду может быстро испортиться, если они не хранятся в прохладных условиях.

Риск

Отравления, вызванные токсинами, содержащимися в испорченных или неправильно приготовленных грибах.

Жирные мясные продукты

Опасность

В жару мясо, особенно жирное, сложнее переваривается, и это может привести к перегреву организма, особенно если оно употребляется в больших количествах.

Риск

Перегрузка пищеварительной системы, а также увеличение нагрузки на организм в условиях жары.

Кофе и алкоголь

Опасность

Несмотря на то, что летом многие предпочитают освежающие напитки, кофе и алкоголь могут еще больше усиливать обезвоживание организма, так как они обладают мочегонным эффектом

Риск

Обезвоживание и ухудшение самочувствия, особенно в жаркие дни.

Фрукты с высокой кислотностью

Опасность

В жару фрукты с высокой кислотностью, такие как цитрусовые или кислые яблоки, могут вызывать изжогу и раздражение желудка, особенно если употреблять их на голодный желудок

Риск

Обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта и повышение кислотности.

Летняя жара создает идеальные условия для быстрого распространения бактерий и вирусов, а также для порчи продуктов. Чтобы избежать неприятных последствий, важно правильно хранить и готовить продукты, особенно фастфуд, молочную продукцию и салаты, сообщает NEWS.ru.

Уточнения

Пищевое отравление — острое заболевание, возникающее в результате употребления пищи, обсеменённой болезнетворными микроорганизмами и заражённой их токсинами, либо токсичными веществами немикробной природы.

