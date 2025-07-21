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Не ешьте это в жару: опасные продукты, которые приводят к отравлениям

Эксперты по питанию предупреждают о рисках отравления шаурмой и фастфудом в жару
4:25
Здоровье

Жаркая летняя погода — это не только время для отпусков и отдыха, но и серьезное испытание для нашего организма, особенно когда речь идет о питании. Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова и диетолог Екатерина Панкова назвали несколько продуктов, которые в жару могут быть особенно опасны для здоровья. Причины — это быстрый рост бактерий и вирусов в условиях высокой температуры, а также вероятность пищевых отравлений.

Шаурма в кафе на улице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шаурма в кафе на улице

Шаурма и хотдоги

Опасность

  • Эти популярные фастфуды в жару становятся опасными, так как в условиях тепла мясо быстро портится, особенно если оно плохо приготовлено или хранится без соблюдения норм. Кроме того, они часто продаются в палатках с нарушениями санитарных норм, где нет возможности для длительного хранения продуктов.

Риск

  • Бактериальные и вирусные инфекции, такие как дизентерия, ротавирусы и норовирусы, могут вызывать острые гастроэнтериты.

Салаты с майонезом

Опасность

  • Майонез — это продукт, который быстро портится при высоких температурах. Когда он остается при жаре, на нем могут размножаться бактерии, что увеличивает риск отравлений.

Риск

  • Размножение бактерий, таких как сальмонелла, которые могут вызвать серьезные отравления.

Выпечка с мясом, овощами и сыром

Опасность

  • Чебуреки, пирожки, хачапури, беляши и другие жареные изделия с начинками могут быть особенно опасными в жару, так как начинка быстро портится. Также стоит быть осторожными с жареным тестом, которое часто продается с рук.

Риск

  • Порча продуктов и возможное присутствие патогенных микроорганизмов.

Булочки с кремом, пирожные и торты

Опасность

  • Крема, содержащие молочные продукты, не выдерживают жару. Особенно опасны пирожные и торты, если их хранят не в холодильниках или продают на несанкционированных торговых точках.

Риск

  • Молочные продукты могут стать источником пищевых отравлений, таких как сальмонеллез.

Маринованные продукты

Опасность

  • В жару маринованные продукты, такие как помидоры с перцем, могут быстро испортиться, если они не были должным образом приготовлены или хранились при неправильной температуре.

Риск

  • Могут привести к пищевым отравлениям из-за разрастания бактерий в маринаде.

Молочная продукция вне магазинов

Опасность

  • Молоко, творог, сметана и другие молочные продукты, если их продают не в магазинах, а с рук или в палатках, могут стать опасными, так как часто нарушаются условия хранения.

Риск

  • Высокая вероятность попадания патогенных микроорганизмов, таких как кишечная палочка.

Грибы

Опасность

  • Грибы — это еще один продукт, который в жаркую погоду может быстро испортиться, если они не хранятся в прохладных условиях.

Риск

  • Отравления, вызванные токсинами, содержащимися в испорченных или неправильно приготовленных грибах.

Жирные мясные продукты

Опасность

  • В жару мясо, особенно жирное, сложнее переваривается, и это может привести к перегреву организма, особенно если оно употребляется в больших количествах.

Риск

  • Перегрузка пищеварительной системы, а также увеличение нагрузки на организм в условиях жары.

Кофе и алкоголь

Опасность

  • Несмотря на то, что летом многие предпочитают освежающие напитки, кофе и алкоголь могут еще больше усиливать обезвоживание организма, так как они обладают мочегонным эффектом

Риск

  • Обезвоживание и ухудшение самочувствия, особенно в жаркие дни.

Фрукты с высокой кислотностью

Опасность

  • В жару фрукты с высокой кислотностью, такие как цитрусовые или кислые яблоки, могут вызывать изжогу и раздражение желудка, особенно если употреблять их на голодный желудок

Риск

  • Обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта и повышение кислотности.

Летняя жара создает идеальные условия для быстрого распространения бактерий и вирусов, а также для порчи продуктов. Чтобы избежать неприятных последствий, важно правильно хранить и готовить продукты, особенно фастфуд, молочную продукцию и салаты, сообщает NEWS.ru.

Уточнения

Пищевое отравление — острое заболевание, возникающее в результате употребления пищи, обсеменённой болезнетворными микроорганизмами и заражённой их токсинами, либо токсичными веществами немикробной природы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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