Победить откладывание — с этим лайфхаком получится у каждого

Психолог Метелина рассказала, как бороться с откладыванием дел на завтра

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Избавиться от прокрастинации можно, если научиться ставить посильные цели и действовать поэтапно. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина.

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По словам специалиста, в первую очередь необходимо создать для себя временные рамки и сразу сделать хотя бы один шаг в сторону цели. Она объяснила, что даже если речь идет о неприятной задаче — например, поездке к родственникам — можно использовать обязательство как стимул.

"Вы звоните ему и договариваетесь, давая обещание. Таким образом, если вы не поедете, вас может подогнать, подтолкнуть чувство вины", — пояснила Метелина.

Если речь идет, например, о занятиях спортом, специалист рекомендует разбить процесс на несколько простых шагов.

"Вы можете запланировать себе по шагам, по этапам, хотя бы лечь и ползти в направлении вашей цели, а не бежать", — добавила психолог.

Она предложила начать с малого: собрать спортивную сумку, оставить ее у входа, а на следующий день — просто дойти до фитнес-зала и посмотреть, что там.

"Вы не идете и сразу начинаете заниматься непонятно с какими тренерами, непонятно в какой спортзал. Очень много переменных неизвестных, которые могут тормозить и останавливать", — отметила Метелина.

Она уверена, что каждый маленький шаг дает положительное подкрепление, усиливает мотивацию и способствует выработке дофамина.

"У вас есть цель. Цель всегда награждается дофамином. И когда вы получаете позитивное подтверждение, он вырабатывается", — сказала эксперт.

Метелина подчеркнула, что при таком подходе человек постепенно преодолевает внутренние барьеры, не ухудшая качество жизни. Это делает путь к цели проще и реалистичнее.