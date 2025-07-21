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Победить откладывание — с этим лайфхаком получится у каждого

Психолог Метелина рассказала, как бороться с откладыванием дел на завтра
1:54
Здоровье

Избавиться от прокрастинации можно, если научиться ставить посильные цели и действовать поэтапно. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина.

Девушка лежит на диване
Фото: https://i.pinimg.com/736x/cc/e7/68/cce76809ca635ba886f1dfb3823960f9.jpg
Девушка лежит на диване

По словам специалиста, в первую очередь необходимо создать для себя временные рамки и сразу сделать хотя бы один шаг в сторону цели. Она объяснила, что даже если речь идет о неприятной задаче — например, поездке к родственникам — можно использовать обязательство как стимул.

"Вы звоните ему и договариваетесь, давая обещание. Таким образом, если вы не поедете, вас может подогнать, подтолкнуть чувство вины", — пояснила Метелина.

Если речь идет, например, о занятиях спортом, специалист рекомендует разбить процесс на несколько простых шагов.

"Вы можете запланировать себе по шагам, по этапам, хотя бы лечь и ползти в направлении вашей цели, а не бежать", — добавила психолог.

Она предложила начать с малого: собрать спортивную сумку, оставить ее у входа, а на следующий день — просто дойти до фитнес-зала и посмотреть, что там.

"Вы не идете и сразу начинаете заниматься непонятно с какими тренерами, непонятно в какой спортзал. Очень много переменных неизвестных, которые могут тормозить и останавливать", — отметила Метелина.

Она уверена, что каждый маленький шаг дает положительное подкрепление, усиливает мотивацию и способствует выработке дофамина.

"У вас есть цель. Цель всегда награждается дофамином. И когда вы получаете позитивное подтверждение, он вырабатывается", — сказала эксперт.

Метелина подчеркнула, что при таком подходе человек постепенно преодолевает внутренние барьеры, не ухудшая качество жизни. Это делает путь к цели проще и реалистичнее.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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