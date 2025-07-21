Победить откладывание — с этим лайфхаком получится у каждого

Избавиться от прокрастинации можно, если научиться ставить посильные цели и действовать поэтапно. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина.
По словам специалиста, в первую очередь необходимо создать для себя временные рамки и сразу сделать хотя бы один шаг в сторону цели. Она объяснила, что даже если речь идет о неприятной задаче — например, поездке к родственникам — можно использовать обязательство как стимул.
"Вы звоните ему и договариваетесь, давая обещание. Таким образом, если вы не поедете, вас может подогнать, подтолкнуть чувство вины", — пояснила Метелина.
Если речь идет, например, о занятиях спортом, специалист рекомендует разбить процесс на несколько простых шагов.
"Вы можете запланировать себе по шагам, по этапам, хотя бы лечь и ползти в направлении вашей цели, а не бежать", — добавила психолог.
Она предложила начать с малого: собрать спортивную сумку, оставить ее у входа, а на следующий день — просто дойти до фитнес-зала и посмотреть, что там.
"Вы не идете и сразу начинаете заниматься непонятно с какими тренерами, непонятно в какой спортзал. Очень много переменных неизвестных, которые могут тормозить и останавливать", — отметила Метелина.
Она уверена, что каждый маленький шаг дает положительное подкрепление, усиливает мотивацию и способствует выработке дофамина.
"У вас есть цель. Цель всегда награждается дофамином. И когда вы получаете позитивное подтверждение, он вырабатывается", — сказала эксперт.
Метелина подчеркнула, что при таком подходе человек постепенно преодолевает внутренние барьеры, не ухудшая качество жизни. Это делает путь к цели проще и реалистичнее.
В Гуанчжоу башни утыкаются в небо, а история уходит на 2000 лет назад. Здесь можно за день побывать и в музее, и на фабрике, и на высоте 485 метров.