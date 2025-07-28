Скрытая правда о фитнес-питании: продукты, которые мешают похудеть

Развенчан миф о правильном питании — рисовые лепёшки или хлеб: что лучше для здоровья?

3:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда мы хотим похудеть, мы думаем, что главное — это правильное питание и спорт. Но часто мы покупаем продукты, которые кажутся полезными, но на самом деле могут быть не такими уж и полезными. Что же на самом деле скрывается за словами "фитнес-питание"? Об этом рассказывает диетолог Павел Шотковски.

Фото: unsplash.com by THE 5TH, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Завтрак

Продукты, которые кажутся полезными

Когда мы хотим есть более здоровую пищу, мы часто выбираем продукты, которые выглядят как здоровые. Но иногда они могут быть совсем не такими, как кажутся. Например, мюсли и хлопья с добавлением сахара и сиропа на самом деле содержат много сахара и мало клетчатки.

"Я всегда советую смотреть на содержание сахара в продуктах, а не только на углеводы и белки. Мюсли, хлопья и батончики часто сильно обработаны, поэтому лучше есть их в натуральном виде — например, просто овсянку, творог или протеиновый порошок", — говорит Павел Шотковски в интервью изданию marianne.cz.

Смузи и соки тоже могут быть обманчивыми. В покупных часто много сахара и мало клетчатки. Даже если на упаковке написано "без сахара", это не значит, что там нет добавленного сахара или концентратов.

Какая выпечка лучше?

Многие думают, что хлеб — это плохо для здоровья, и заменяют его рисовыми лепёшками. Но на самом деле, как говорит Павел, всё зависит от количества.

Рисовые лепёшки не так уж и полезны, как кажется. Они содержат больше калорий, быстро повышают уровень сахара в крови и не очень насыщают. Но они легко усваиваются и почти не содержат соли, в отличие от обычного хлеба. Так что если выбирать между рисовыми лепёшками и хлебом, лучше отдавать предпочтение цельнозерновому хлебу, объясняет диетолог.

Белковые продукты — это только маркетинг?

Сейчас многие продукты рекламируют как "богатые белком". Но что это значит на самом деле?

"Если продукт содержит не менее 12% белка от своей энергетической ценности, его можно назвать источником белка. Если же белка в нём не менее 20%, то это продукт с высоким содержанием белка. Но не всегда это значит, что он действительно полезен. Иногда в таких продуктах больше сахара или сиропов, чтобы компенсировать вкус. Поэтому важно проверять состав продукта", — советует Павел.

О себе

Павел Шотковски — диетолог с более чем 10-летним опытом работы. Он помогает людям с разным уровнем подготовки — от новичков до профессиональных спортсменов. В сентябре 2024 года он стал консультантом по питанию и фитнес-тренером в Glamedic. Павел специализируется на работе с людьми, которые хотят похудеть, а также с теми, кто занимается спортом и имеет особые пищевые потребности.

Уточнения

Мю́сли (нем. Müsli, (Bircher)müesli, несклоняемое сущ.; прилагательные согласуются с ним в форме мн. ч.) — хлопья, приготовленные из сырых или запечённых злаков, сухофруктов, орехов, отрубей, ростков пшеницы, мёда и специй.





Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

