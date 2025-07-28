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От чего зависит качество сна? 5 факторов, которые часто игнорируют

Почему вы просыпаетесь уставшим, даже если спали 8 часов?
4:53
Здоровье

Вы ложитесь спать вовремя, выключаете свет и думаете, что хорошо отдохнули за восемь часов. Но утром чувствуете усталость, разбитость и затуманенность сознания. Такое случается чаще, чем вы думаете, и это важный сигнал: для качественного сна важно не только количество часов, но и его качество.
Часто причины плохого сна кроются не в серьёзных проблемах, а в повседневных привычках, которые мешают организму полноценно отдыхать. В этой статье мы расскажем о пяти таких привычках и объясним, как они влияют на ваш сон.

Сон
Фото: Designed by Freepik by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Почему качество сна важнее количества?

Сон — это не просто время покоя. Во время сна мозг проходит через несколько стадий: лёгкий сон, глубокий сон и быстрый сон (со сновидениями). Каждая из этих стадий играет важную роль: глубокий сон помогает восстановить тело, запомнить информацию и регулировать гормоны, а быстрый сон необходим для обработки эмоций и творческого мышления.

Чтобы полноценно выспаться, нужно пройти через все эти стадии несколько раз. Если какие-то привычки мешают вам погрузиться в глубокий сон, вы можете провести в постели много часов, но не получить необходимого отдыха. В результате вы просыпаетесь уставшим и разбитым, как будто не спали вообще, пишет correiobraziliense.com.br.

Как последний взгляд в телефон может испортить ночь?

Проводить время в соцсетях или проверять электронную почту перед сном — одна из самых вредных привычек. Синее свечение экранов телефонов, планшетов и компьютеров подавляет выработку мелатонина — гормона сна.

Когда вы смотрите на яркие экраны перед сном, вы словно говорите своему организму: "Не спи!" Это не только затрудняет засыпание, но и делает сон менее глубоким. Для лучшего сна рекомендуется отключать все устройства за час до отхода ко сну.

Действительно ли плотный ужин мешает спать?

Употребление жирной, острой или тяжёлой пищи перед сном может привести к проблемам с пищеварением, таким как изжога или рефлюкс, которые мешают нормально заснуть и заставляют просыпаться ночью.

Кроме того, после плотного ужина организм повышает температуру, а для хорошего сна температура должна быть немного ниже. Поэтому старайтесь ужинать за 2-3 часа до отхода ко сну и отдавайте предпочтение лёгким блюдам.

Как алкоголь влияет на сон?

Многие считают, что бокал вина или пива помогает лучше спать. Алкоголь действительно способствует быстрому засыпанию. Однако его действие может быть обманчивым.

Когда алкоголь выводится из организма, он начинает оказывать противоположное влияние: вы просыпаетесь чаще, сон становится поверхностным и тревожным. Кроме того, алкоголь нарушает фазу быстрого сна, которая важна для эмоционального состояния и настроения. В результате утром вы можете чувствовать себя уставшим, даже если проспали достаточное количество часов.

Почему физические нагрузки могут мешать сну?

Занятия спортом перед сном могут негативно сказаться на качестве сна. Во время тренировки сердце бьётся быстрее, повышается температура тела, и организм вырабатывает гормоны, стимулирующие бодрствование.

Если вы всё же хотите заниматься спортом вечером, выбирайте спокойные виды активности, такие как растяжка или йога. Интенсивные тренировки, например, бег или силовые упражнения, лучше перенести на утро или день, чтобы организм успел успокоиться перед сном.

Влияние обстановки в спальне на качество сна

Ваша спальня должна быть местом, где вы можете полностью расслабиться и отдохнуть. Однако часто в ней есть факторы, мешающие качественному сну. Свет, температура и шум — всё это играет важную роль.

Вот несколько советов, как создать идеальные условия для сна:

  • Темнота: используйте плотные шторы, чтобы в комнате было абсолютно темно. Даже небольшой источник света может нарушить сон.
  • Прохлада: оптимальная температура для сна составляет от 18°C до 21°C. Слишком жарко или холодно может помешать вам заснуть.
  • Тишина: если в вашем районе шумно, используйте беруши или белый шум, чтобы заглушить звуки.
  • Зона отдыха: не используйте кровать для работы, еды или просмотра телевизора. Пусть ваша спальня ассоциируется только со сном.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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