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Работа на удалёнке: почему игнорирование этого правила крадёт вашу продуктивность

Работа из дома: как правильно делать перерывы, чтобы избежать выгорания и усталости
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Работа из дома предоставляет больше свободы и гибкости, но требует адаптации. Один из ключевых, но часто недооцениваемых аспектов удалённой работы - регулярные перерывы в течение дня. Многие считают, что непрерывная работа без отвлечений повышает продуктивность, однако это не так.

Цифровой детокс
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цифровой детокс

Почему перерывы важны?

Перерывы необходимы для физического и умственного восстановления. Игнорирование перерывов приводит к усталости, снижению продуктивности и таким симптомам, как головные боли и ухудшение концентрации. Нейробиологические исследования показывают, что мозг нуждается в коротких паузах для консолидации информации и восстановления фокуса. Это особенно важно при работе из дома, где концентрация может быть нарушена, пишет correiobraziliense.com.br.

Как часто делать перерывы?

Распространённая ошибка — ожидание сильного утомления перед перерывом. Оптимально делать короткие перерывы каждые 50-60 минут работы, по 5-10 минут. Этот метод известен как "техника помидора", но можно адаптировать его под свой темп.

Короткие и частые перерывы эффективнее, чем длительные паузы после длительной работы. Регулярные перерывы помогают поддерживать концентрацию и организуют рабочий день.

Чем заняться во время перерыва?

Часто перерывы используют для проверки социальных сетей или просмотра видео, что может не дать мозгу расслабиться. Лучше отойти от экрана, подвигаться или сделать глубокий вдох.

Прогулка, растяжка, глоток воды или взгляд в окно помогут снять напряжение и освежить мысли. Эти простые действия подготовят вас к возвращению к работе с новыми силами.

Длительные перерывы тоже важны

Помимо коротких перерывов, не забывайте о более длительных паузах, таких как обед и послеобеденное время. Эти моменты помогают восстановить организм и поддерживать баланс.

Пренебрежение длинными перерывами может привести к усталости и умственному истощению. Регулярные перерывы важны для хорошего самочувствия и продуктивности.

Как не забывать о перерывах?

В условиях загруженности легко забыть о перерывах. Используйте напоминания на телефоне, будильник или приложения для повышения продуктивности.

Включение перерывов в распорядок дня поможет поддерживать дисциплину и долгосрочные преимущества. Со временем перерывы станут привычкой, делая удалённую работу более эффективной.

Перерывы — это осознанное действие, приносящее пользу здоровью и профессиональной деятельности. В условиях удалённой работы, где границы между личной и профессиональной жизнью размыты, перерывы становятся особенно важными.

Регулярные перерывы — полезная привычка для тех, кто работает из дома. Они улучшают психическое здоровье и продуктивность, делая день более продуктивным и приятным.

Уточнения

Удалённая рабо́та (также дистанцио́нная рабо́та, телерабо́та, онлайн-работа; подразумевается фриланс в случае отсутствия постоянного работодателя) — форма занятости, при которой работодатель и наёмный работник (или заказчик и исполнитель) находятся на значительном расстоянии друг от друга, передавая и получая техническое задание, результаты труда и оплату при помощи современных средств связи.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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