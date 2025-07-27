5 привычек питания, которые убивают ваши зубы, а вы об этом не знаете

Пять продуктов, которые незаметно портят ваши зубы

3:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мы часто не подозреваем, что наши ежедневные привычки питания могут незаметно ухудшать состояние зубов. Речь идет не только о сладостях и газировке, но и о других продуктах, которые мы считаем безобидными.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Конфеты

1. Безалкогольные и кислые напитки

Многие считают, что газированные напитки вредны только из-за сахара. Однако проблема заключается не только в этом. Даже «безалкогольные» напитки с низким содержанием сахара могут быть опасны для зубов.

Кислота, содержащаяся в газировке, лимонном соке, спортивных напитках и других продуктах с низким pH, разрушает зубную эмаль — защитный слой, который предотвращает кариес. Это может привести к повышению чувствительности зубов.

Совет: Пейте такие напитки в умеренных количествах и используйте трубочку, чтобы уменьшить контакт с зубами. Не чистите зубы сразу после употребления кислых напитков, дайте эмали время восстановиться (примерно 30 минут), предупреждает folhavitoria.com.br.

2. Липкие и твердые сладости

Сладости, особенно липкие, такие как карамель, жевательная резинка, желейные конфеты и сухофрукты, остаются на зубах дольше и могут способствовать развитию кариеса.

Твердые леденцы также опасны, так как при их откусывании можно повредить эмаль или даже отколоть кусочек зуба.

Совет: Выбирайте менее липкие сладости, например, молочный шоколад или эскимо, которые быстро тают. Если вы съели что-то липкое, тщательно прополощите рот водой и почистите зубы через 30 минут.

Старайтесь не есть сладости в течение дня и ограничьте их употребление определенным временем.

3. Твердая и хрустящая пища

Попкорн, особенно нелопнутый, лед, свиные шкварки и твердые орехи могут вызвать трещины в зубах. Даже если трещина незаметна, со временем она может привести к боли и повышенной чувствительности.

Совет: Избегайте употребления твердой пищи, особенно если в ней много начинки. Выбирайте более мягкий попкорн или зерна, которые полностью разварились.

4. Кофе, красное вино и темные соусы

Эти продукты не разрушают структуру зубов, но могут изменить их цвет. Кофе, красное вино, соевый соус и другие темные напитки оставляют пятна на эмали, которые трудно удалить обычной чисткой зубов.

Совет: После употребления таких продуктов прополощите рот водой и почистите зубы. Это поможет уменьшить образование пятен и сохранить здоровье зубов.

5. Чрезмерное употребление алкоголя

Алкогольные напитки сушат рот, что создает благоприятные условия для размножения бактерий и развития кариеса. Кроме того, алкоголь часто употребляется с газированными или энергетическими напитками, которые также могут быть кислыми.

Совет: Пейте больше воды между приемами алкоголя и не забывайте о гигиене полости рта.

Забота о здоровье зубов — это не только чистка зубов. То, что мы едим и как мы это делаем, оказывает значительное влияние на состояние полости рта.

Не стоит отказываться от любимых продуктов, но важно помнить о мере и осознанности. Зубы не восстанавливаются, поэтому структурные повреждения, вызванные пищей, могут привести к серьезным проблемам в будущем.

Уточнения

Зу́бы — костные образования у человека, служащие для первичной механической обработки пищи.

