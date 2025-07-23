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С похмелья важно не только, что пить, но и чего избегать: эти продукты под строгим запретом

Повторный приём алкоголя при похмелье может привести к зависимости
1:52
Здоровье

Похмелье — неприятное состояние, от которого хочется избавиться как можно быстрее. Но не все продукты и напитки помогут восстановиться. Некоторые, наоборот, могут ухудшить самочувствие. Разберём, чего категорически нельзя есть и пить в таком состоянии.

похмелье
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
похмелье

Жирная пища — нагрузка на печень

Первый запрет — тяжёлая, жирная еда. Многие считают, что плотный завтрак с похмелья ускоряет восстановление. На деле же, например, яичница с беконом только усугубит нагрузку на печень и желудок. Такие блюда мешают организму выводить токсины и провоцируют раздражение ЖКТ.

Острые блюда — провокаторы тошноты

Пища с большим количеством специй способна вызвать тошноту, особенно если желудок уже раздражён алкоголем. Острые соусы и пряности лучше отложить до полного восстановления.

Газировка — резкие скачки сахара

Сладкие газированные напитки при похмелье — плохая идея. Скачок уровня сахара может усилить головную боль, вызвать раздражительность и даже головокружение. Особенно это касается напитков с красителями и ароматизаторами.

Кофеин — двойной удар по давлению

Кофе и крепкий чай содержат большое количество кофеина, который, как и алкоголь, повышает артериальное давление. Для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы сочетание может быть опасным — вплоть до риска сердечного приступа.

Алкоголь для облегчения — опасное заблуждение

Многие пытаются справиться с похмельем с помощью повторного приёма алкоголя. Это временно снимает симптомы, но усиливает интоксикацию и может привести к зависимости. Организм и так перегружен токсинами — не стоит добавлять новых.

Уточнения

Похме́лье - постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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