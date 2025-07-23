Средство для коррекции зрения может его испортить: когда линзы становятся врагом

Контактные линзы перед сном нужно снимать — объяснение специалистов

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Контактные линзы — популярный и удобный способ коррекции зрения. Они не запотевают, не мешают при дожде, дают широкий угол обзора и подходят даже для активных видов спорта. Но при всех преимуществах у них есть важное правило, которое нельзя игнорировать.

Фото: Wikimedia Commons by нет is licensed under commons.wikimedia.org Женщины более мужчин подвержены заболеваниям глаз

Почему нельзя спать в линзах

Несмотря на распространённое мнение о безопасности, врачи не рекомендуют засыпать, не сняв контактные линзы. Эта привычка может привести к неприятным и даже опасным последствиям.

Риски для глаз

Если не снять линзы на ночь, с утра можно столкнуться с:

сухостью глаз

ощущением жжения и песка

болезненным движением век

Но это лишь начало. Длительное ношение без перерывов повышает риск инфекций - в частности, кератита. Это воспаление роговицы, которое требует немедленного лечения и может повлиять на зрение.

Что делать перед сном

Если чувствуете, что начинаете засыпать, сразу идите в ванную:

вымойте руки

аккуратно снимите линзы

положите их в специальный контейнер с раствором

Это займёт не больше пары минут, но сбережёт здоровье ваших глаз.

Уточнения

Контактные линзы - линзы, которые надеваются непосредственно на роговицу глаза.

