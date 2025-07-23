Средство для коррекции зрения может его испортить: когда линзы становятся врагом

Контактные линзы — популярный и удобный способ коррекции зрения. Они не запотевают, не мешают при дожде, дают широкий угол обзора и подходят даже для активных видов спорта. Но при всех преимуществах у них есть важное правило, которое нельзя игнорировать.
Несмотря на распространённое мнение о безопасности, врачи не рекомендуют засыпать, не сняв контактные линзы. Эта привычка может привести к неприятным и даже опасным последствиям.
Если не снять линзы на ночь, с утра можно столкнуться с:
сухостью глаз
ощущением жжения и песка
болезненным движением век
Но это лишь начало. Длительное ношение без перерывов повышает риск инфекций - в частности, кератита. Это воспаление роговицы, которое требует немедленного лечения и может повлиять на зрение.
Если чувствуете, что начинаете засыпать, сразу идите в ванную:
вымойте руки
аккуратно снимите линзы
положите их в специальный контейнер с раствором
Это займёт не больше пары минут, но сбережёт здоровье ваших глаз.
Контактные линзы - линзы, которые надеваются непосредственно на роговицу глаза.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.