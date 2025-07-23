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Через 20 минут на работу, а запах с вами? Способы, которые спасают прямо на ходу

Мускатный орех и петрушка помогают временно убрать запах перегара
1:51
Здоровье

Каждому знакома ситуация, когда после весёлого вечера утро начинается не с кофе, а с отчаянных попыток избавиться от перегара. Особенно неудобно, если нужно ехать по делам, на работу или просто выйти из дома. Но что делать, если времени на восстановление мало, а запах выдаёт с головой?

Девушка пьет вино
Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пьет вино

В прошлом наши дедушки знали немало простых и действенных приёмов, как быстро замаскировать последствия бурного вечера. Вот несколько проверенных способов, которые помогут временно нейтрализовать перегар.

Мускатный орех

Один из самых эффективных методов. Всего небольшой кусочек орешка - и неприятный запах исчезает на 1,5-2 часа.

Как использовать:

  • откусите маленький кусочек

  • разжёвывайте 3-5 минут

  • сплюньте и тщательно прополощите рот водой

Вкус специфический, но результат впечатляет.

Лавровый лист

Действует быстро, но ненадолго — в среднем на 30-60 минут. Подойдёт, если нужно срочно выйти и вернуться незамеченным.

Инструкция:

  • возьмите 2-3 листа

  • разжёвывайте 30-40 секунд

  • выплюньте

Привкус останется горький, но перегара не будет.

Свежая петрушка

Петрушка — натуральный "дезодорант" для рта. Она устраняет любой запах: от перегара до чеснока.

Что делать:

  • тщательно разжевать пару пучков

  • не сплёвывать

Важно: помогает только свежая зелень, не сушёная.

Сырая картошка

Крахмал в сырой картошке связывает молекулы, вызывающие неприятный запах.

Способ применения:

  • нарежьте 3-4 небольших кубика

  • разжуйте каждый и проглотите или выплюньте

Эффект сохраняется до часа, вкус — нейтральный.

Уточнения

Похме́лье - постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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