Через 20 минут на работу, а запах с вами? Способы, которые спасают прямо на ходу

Каждому знакома ситуация, когда после весёлого вечера утро начинается не с кофе, а с отчаянных попыток избавиться от перегара. Особенно неудобно, если нужно ехать по делам, на работу или просто выйти из дома. Но что делать, если времени на восстановление мало, а запах выдаёт с головой?
В прошлом наши дедушки знали немало простых и действенных приёмов, как быстро замаскировать последствия бурного вечера. Вот несколько проверенных способов, которые помогут временно нейтрализовать перегар.
Один из самых эффективных методов. Всего небольшой кусочек орешка - и неприятный запах исчезает на 1,5-2 часа.
Как использовать:
откусите маленький кусочек
разжёвывайте 3-5 минут
сплюньте и тщательно прополощите рот водой
Вкус специфический, но результат впечатляет.
Действует быстро, но ненадолго — в среднем на 30-60 минут. Подойдёт, если нужно срочно выйти и вернуться незамеченным.
Инструкция:
возьмите 2-3 листа
разжёвывайте 30-40 секунд
выплюньте
Привкус останется горький, но перегара не будет.
Петрушка — натуральный "дезодорант" для рта. Она устраняет любой запах: от перегара до чеснока.
Что делать:
тщательно разжевать пару пучков
не сплёвывать
Важно: помогает только свежая зелень, не сушёная.
Крахмал в сырой картошке связывает молекулы, вызывающие неприятный запах.
Способ применения:
нарежьте 3-4 небольших кубика
разжуйте каждый и проглотите или выплюньте
Эффект сохраняется до часа, вкус — нейтральный.
Похме́лье - постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.