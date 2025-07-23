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Чтобы отдых не закончился клиникой: правила безопасного питания для туристов

Бутилированная вода, чистые руки, термическая обработка — и никаких отравлений
1:41
Здоровье

В отпуске хочется наслаждаться отдыхом, новыми вкусами и впечатлениями — и точно не проводить дни с симптомами пищевого отравления. Чтобы избежать проблем со здоровьем, стоит заранее подготовиться и придерживаться простых правил безопасности.

шашлык
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
шашлык

Изучите местную кухню

Перед поездкой узнайте больше о гастрономических особенностях региона. Какие блюда популярны, как они готовятся, какие ингредиенты могут вызвать аллергию или расстройство. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и выбрать подходящие блюда.

Предпочтение стоит отдавать проверенным заведениям: ресторанам с высокими рейтингами, отзывами и рекомендациями от туристов или местных жителей.

Используйте только безопасную воду

Не везде водопроводная вода пригодна для питья. Поэтому:

  • пейте только бутилированную воду

  • следите, чтобы упаковка была целой

  • не добавляйте лёд в напитки — он может быть из некачественной воды

  • чистите зубы тоже бутилированной водой

Эти меры минимизируют риск заражения через воду.

Осторожнее с уличной едой

Стрит-фуд может быть вкусным и колоритным, но не всегда безопасным. Выбирайте:

  • точки с высокой проходимостью

  • места, где готовят еду прямо при вас

  • продукты, прошедшие термическую обработку

Если место выглядит сомнительно — лучше пройти мимо.

Гигиена — ваша защита

Мытьё рук перед едой — простое, но эффективное правило. Если мыла и воды поблизости нет, используйте антисептик. Держите его под рукой всегда — он пригодится и на экскурсиях, и на пляже, и в дороге.

Уточнения

Отравле́ние - расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание (например, убийство или самоубийство с помощью яда).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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