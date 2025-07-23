Добавили этот ингредиент — и пищеварение наладилось: зелень, которая действительно работает

Укроп содержит вдвое больше витамина C, чем лимон — состав и свойства

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Укроп известен каждому — как ароматная приправа, как зелень в супе или как основной ингредиент летнего салата. Его родина — Азия, но уже давно он стал привычным и для Европы, и для Северной Африки. А древние греки использовали укроп ещё как лекарственное и кулинарное средство.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Укроп

Пищевая ценность и состав

Укроп — низкокалорийный продукт: в 100 г всего 40 ккал. При этом он содержит:

в 2 раза больше витамина C, чем лимон

витамины группы B (B1, B2)

никотиновую кислоту

минеральные соли

Эти компоненты делают его не только вкусной, но и полезной добавкой к рациону.

Чем полезен укроп

Укроп богат фитонцидами и флавоноидами, которые:

тормозят рост патогенных бактерий

помогают бороться со свободными радикалами

поддерживают иммунную систему

Эфирные масла растения положительно влияют на работу ЖКТ:

улучшают аппетит

снижают метеоризм

облегчают течение гастрита

При регулярном употреблении укроп помогает справляться с воспалениями и инфекциями.

Когда укроп может навредить

Несмотря на очевидную пользу, есть и противопоказания. Укроп не рекомендуется:

людям с аллергией на зелень

при пониженном давлении (гипотонии)

беременным женщинам с хроническими заболеваниями — только после консультации с врачом

Как и любой продукт, укроп требует умеренности.

Уточнения

Укро́п паху́чий — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп.

