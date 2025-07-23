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Добавили этот ингредиент — и пищеварение наладилось: зелень, которая действительно работает

Укроп содержит вдвое больше витамина C, чем лимон — состав и свойства
1:30
Здоровье

Укроп известен каждому — как ароматная приправа, как зелень в супе или как основной ингредиент летнего салата. Его родина — Азия, но уже давно он стал привычным и для Европы, и для Северной Африки. А древние греки использовали укроп ещё как лекарственное и кулинарное средство.

Укроп
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Укроп

Пищевая ценность и состав

Укроп — низкокалорийный продукт: в 100 г всего 40 ккал. При этом он содержит:

  • в 2 раза больше витамина C, чем лимон

  • витамины группы B (B1, B2)

  • никотиновую кислоту

  • минеральные соли

Эти компоненты делают его не только вкусной, но и полезной добавкой к рациону.

Чем полезен укроп

Укроп богат фитонцидами и флавоноидами, которые:

  • тормозят рост патогенных бактерий

  • помогают бороться со свободными радикалами

  • поддерживают иммунную систему

Эфирные масла растения положительно влияют на работу ЖКТ:

  • улучшают аппетит

  • снижают метеоризм

  • облегчают течение гастрита

При регулярном употреблении укроп помогает справляться с воспалениями и инфекциями.

Когда укроп может навредить

Несмотря на очевидную пользу, есть и противопоказания. Укроп не рекомендуется:

  • людям с аллергией на зелень

  • при пониженном давлении (гипотонии)

  • беременным женщинам с хроническими заболеваниями — только после консультации с врачом

Как и любой продукт, укроп требует умеренности.

Уточнения

Укро́п паху́чий — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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