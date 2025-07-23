Добавили этот ингредиент — и пищеварение наладилось: зелень, которая действительно работает

Укроп известен каждому — как ароматная приправа, как зелень в супе или как основной ингредиент летнего салата. Его родина — Азия, но уже давно он стал привычным и для Европы, и для Северной Африки. А древние греки использовали укроп ещё как лекарственное и кулинарное средство.
Укроп — низкокалорийный продукт: в 100 г всего 40 ккал. При этом он содержит:
в 2 раза больше витамина C, чем лимон
витамины группы B (B1, B2)
никотиновую кислоту
минеральные соли
Эти компоненты делают его не только вкусной, но и полезной добавкой к рациону.
Укроп богат фитонцидами и флавоноидами, которые:
тормозят рост патогенных бактерий
помогают бороться со свободными радикалами
поддерживают иммунную систему
Эфирные масла растения положительно влияют на работу ЖКТ:
улучшают аппетит
снижают метеоризм
облегчают течение гастрита
При регулярном употреблении укроп помогает справляться с воспалениями и инфекциями.
Несмотря на очевидную пользу, есть и противопоказания. Укроп не рекомендуется:
людям с аллергией на зелень
при пониженном давлении (гипотонии)
беременным женщинам с хроническими заболеваниями — только после консультации с врачом
Как и любой продукт, укроп требует умеренности.
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