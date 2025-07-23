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Чем усерднее чистите — тем быстрее теряете зубы: ошибка, которую совершают почти все

Неправильная чистка зубов может привести к кариесу и рецессии дёсен
Здоровье

Многие уверены, что чем сильнее надавить зубной щёткой, тем чище будут зубы. Кажется логичным: больше усилий — меньше налёта. Но такая "гиперчистота" может обернуться проблемами. И довольно серьёзными.

Девушка чистит зубы
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка чистит зубы

Почему чрезмерное старание вредно

Когда вы сильно трёте щетиной по поверхности зубов, страдает прежде всего эмаль. Микроповреждения, которые при этом образуются, со временем приводят к повышенной чувствительности и даже к разрушению зуба.

Риски для дёсен

Не менее уязвимы и дёсны. Слишком интенсивная чистка может вызывать:

  • воспаления

  • кровоточивость

  • рецессию (отступание) десны

Это прямой путь к проблемам с прикреплением зубов и даже их расшатыванию.

Мягкая чистка — тоже не выход

Конечно, слабое давление не повредит эмаль, но и толку от такой чистки будет немного. Налёт останется, особенно в труднодоступных местах, что со временем приведёт к образованию зубного камня и кариеса.

Как найти баланс

Стоматологи рекомендуют:

  • использовать щётку со средней жёсткостью

  • чистить зубы аккуратно, круговыми движениями

  • не нажимать излишне сильно

  • уделять процедуре не менее 2 минут

Идеальная чистка — та, которая бережно удаляет налёт, не повреждая ткани полости рта.

Уточнения

Зубна́я щётка - основной инструмент для удаления мягких отложений с поверхности зубов и дёсен.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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