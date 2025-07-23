Чем усерднее чистите — тем быстрее теряете зубы: ошибка, которую совершают почти все

Многие уверены, что чем сильнее надавить зубной щёткой, тем чище будут зубы. Кажется логичным: больше усилий — меньше налёта. Но такая "гиперчистота" может обернуться проблемами. И довольно серьёзными.
Когда вы сильно трёте щетиной по поверхности зубов, страдает прежде всего эмаль. Микроповреждения, которые при этом образуются, со временем приводят к повышенной чувствительности и даже к разрушению зуба.
Не менее уязвимы и дёсны. Слишком интенсивная чистка может вызывать:
воспаления
кровоточивость
рецессию (отступание) десны
Это прямой путь к проблемам с прикреплением зубов и даже их расшатыванию.
Конечно, слабое давление не повредит эмаль, но и толку от такой чистки будет немного. Налёт останется, особенно в труднодоступных местах, что со временем приведёт к образованию зубного камня и кариеса.
Стоматологи рекомендуют:
использовать щётку со средней жёсткостью
чистить зубы аккуратно, круговыми движениями
не нажимать излишне сильно
уделять процедуре не менее 2 минут
Идеальная чистка — та, которая бережно удаляет налёт, не повреждая ткани полости рта.
Зубна́я щётка - основной инструмент для удаления мягких отложений с поверхности зубов и дёсен.
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