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Начинается с хруста, заканчивается протезом: как не пропустить тревожные сигналы

Доктор Ракаева: при скрипе и нестабильности в колене необходимо обратиться к врачу
1:45
Здоровье

Хруст и дискомфорт в колене — частое явление, которое многие склонны игнорировать. Но за такими "безобидными" симптомами могут скрываться серьёзные нарушения, требующие врачебного вмешательства. Врач-реабилитолог, доктор медицинских наук Лидия Ракаева перечислила признаки, при которых обращение к специалисту откладывать нельзя.

Хруст в колене
Фото: scientificanimations.com by www.scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Хруст в колене

Когда стоит немедленно обратиться к врачу

Если помимо хруста вы наблюдаете хотя бы один из следующих симптомов, визит в клинику становится обязательным:

  • отёк в области сустава и прилегающих тканей

  • ограничение подвижности

  • ощущение жжения или покалывания

  • нестабильность ноги, "подкашивание"

  • скрип при движении

Эти признаки могут указывать на воспалительные процессы, повреждения хрящей или связок, а также начальные стадии артроза.

Кто поможет при проблемах с коленом

В зависимости от состояния пациента, к лечению могут подключаться:

  • ортопед-травматолог

  • реабилитолог

  • хирург

Первоначально назначается консервативная терапия: противовоспалительные препараты, физиопроцедуры, лечебное питание. Если улучшений нет, может потребоваться хирургическое вмешательство.

Профилактика важна не меньше лечения

Специалист подчёркивает важность превентивной медицины. Для поддержки здоровья коленных суставов подойдут:

  • ортезы и бандажи

  • умеренная физическая активность

  • поддержание здорового веса

  • профилактические процедуры (ЛФК, массаж, компрессы)

Своевременное внимание к здоровью коленей может предотвратить тяжёлые последствия и сохранить активность на долгие годы.

Уточнения

Коле́нный сустав коле́но - сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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