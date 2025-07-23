Начинается с хруста, заканчивается протезом: как не пропустить тревожные сигналы

Хруст и дискомфорт в колене — частое явление, которое многие склонны игнорировать. Но за такими "безобидными" симптомами могут скрываться серьёзные нарушения, требующие врачебного вмешательства. Врач-реабилитолог, доктор медицинских наук Лидия Ракаева перечислила признаки, при которых обращение к специалисту откладывать нельзя.
Если помимо хруста вы наблюдаете хотя бы один из следующих симптомов, визит в клинику становится обязательным:
отёк в области сустава и прилегающих тканей
ограничение подвижности
ощущение жжения или покалывания
нестабильность ноги, "подкашивание"
скрип при движении
Эти признаки могут указывать на воспалительные процессы, повреждения хрящей или связок, а также начальные стадии артроза.
В зависимости от состояния пациента, к лечению могут подключаться:
ортопед-травматолог
реабилитолог
хирург
Первоначально назначается консервативная терапия: противовоспалительные препараты, физиопроцедуры, лечебное питание. Если улучшений нет, может потребоваться хирургическое вмешательство.
Специалист подчёркивает важность превентивной медицины. Для поддержки здоровья коленных суставов подойдут:
ортезы и бандажи
умеренная физическая активность
поддержание здорового веса
профилактические процедуры (ЛФК, массаж, компрессы)
Своевременное внимание к здоровью коленей может предотвратить тяжёлые последствия и сохранить активность на долгие годы.
Коле́нный сустав коле́но - сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник.
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