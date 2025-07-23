Начинается с хруста, заканчивается протезом: как не пропустить тревожные сигналы

Доктор Ракаева: при скрипе и нестабильности в колене необходимо обратиться к врачу

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хруст и дискомфорт в колене — частое явление, которое многие склонны игнорировать. Но за такими "безобидными" симптомами могут скрываться серьёзные нарушения, требующие врачебного вмешательства. Врач-реабилитолог, доктор медицинских наук Лидия Ракаева перечислила признаки, при которых обращение к специалисту откладывать нельзя.

Фото: scientificanimations.com by www.scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Хруст в колене

Когда стоит немедленно обратиться к врачу

Если помимо хруста вы наблюдаете хотя бы один из следующих симптомов, визит в клинику становится обязательным:

отёк в области сустава и прилегающих тканей

ограничение подвижности

ощущение жжения или покалывания

нестабильность ноги, "подкашивание"

скрип при движении

Эти признаки могут указывать на воспалительные процессы, повреждения хрящей или связок, а также начальные стадии артроза.

Кто поможет при проблемах с коленом

В зависимости от состояния пациента, к лечению могут подключаться:

ортопед-травматолог

реабилитолог

хирург

Первоначально назначается консервативная терапия: противовоспалительные препараты, физиопроцедуры, лечебное питание. Если улучшений нет, может потребоваться хирургическое вмешательство.

Профилактика важна не меньше лечения

Специалист подчёркивает важность превентивной медицины. Для поддержки здоровья коленных суставов подойдут:

ортезы и бандажи

умеренная физическая активность

поддержание здорового веса

профилактические процедуры (ЛФК, массаж, компрессы)

Своевременное внимание к здоровью коленей может предотвратить тяжёлые последствия и сохранить активность на долгие годы.

Уточнения

Коле́нный сустав коле́но - сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник.

