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Сок алоэ укрепляет иммунитет и снижает воспаления — рассказывают врачи
4:23
Здоровье

Алоэ — не просто симпатичное комнатное растение. Его густой, горьковатый сок веками используется как натуральное средство от простуды, ангины, воспалений и упадка сил. Но мало кто знает, что при правильном использовании сок алоэ способен не только лечить, но и предотвращать болезни.

Алоэ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алоэ

Работает как профилактика

В сочных листьях алоэ содержится уникальный коктейль полезных веществ: витамины C, E, A и группы B, фитонциды, ферменты, аминокислоты, органические кислоты, флавоноиды и целый комплекс микро- и макроэлементов. Это делает сок алоэ:

  • Природным антисептиком;
  • Иммуномодулятором;
  • Противовоспалительным средством;
  • Восстановителем сил при слабом иммунитете.

Он также оказывает благотворное воздействие на пищеварительную систему: улучшает работу желчного пузыря, поджелудочной железы и даже коры надпочечников.

Правильное приготовление и потребление

Чтобы сохранить максимум полезных свойств, важно следовать простым, но точным рекомендациям:

  • Использовать алоэ старше 3 лет;
  • За 3 дня до среза прекратить полив;
  • Срывать (а не срезать!) мясистые листья длиной от 15 см;
  • Сок выдавливать сразу — через марлю и деревянную ложку (никакого металла!).

Принимать по 1 чайной ложке 2 раза в день за 20 минут до еды. Максимально эффективен курс до 10 дней с последующим перерывом на 2-4 недели. Длительный приём без перерывов может ослабить самостоятельную работу кишечника из-за лёгкого слабительного эффекта сока.

Иногда лучше воздержаться от приёма

Сок алоэ противопоказан при:

  • Онкологических заболеваниях;
  • Цистите;
  • Геморрое;
  • Острых воспалениях печени и желчного пузыря.

Также нежелательно принимать средство вечером — может возникнуть бессонница.

Как укрепить иммунитет с помощью алоэ

По чайной ложке дважды в день перед едой. Эффективность усиливается правильным питанием: сбалансированный рацион, продукты с фитонцидами, витамины, белки, сложные углеводы.

Важно: из-за слабительного действия лучше принимать в обед или вечером, но не утром. Начните с 5-7 дней, затем перерыв на 2 недели. При хорошем самочувствии курс можно продлить до 10 дней, но не больше.

Рецепты на основе алоэ для защиты от простуды

  1. С медом
    Смешайте алоэ и мед 1:1, охладите 3 часа. Принимать по чайной ложке 2 раза в день.
  2. С травами
    Смесь ромашки, березовых почек и зверобоя (по 100 г). Заварить 500 мл кипятка, настоять, добавить полчайной ложки сока алоэ. Пить по полстакана 3 раза в день.
  3. С сухофруктами
    Изюм, урюк (по 100 г), 200 г орехов, 6 лимонов, 300 г мёда, 100 г сока алоэ. Всё перемолоть, перемешать, хранить в холодильнике. Есть по 2 ст. ложки в день.
  4. С шиповником и земляникой
    1,5 ст. ложки листьев земляники + шиповник, 2 стакана кипятка. Настоять сутки. Процедить, добавить 3 ст. ложки мёда и 12 — сока алоэ. Пить по ст. ложке перед сном.
  5. С лимоном и уксусом
    Чайная ложка мёда, 2 ч. ложки сока алоэ, 4 ч. ложки лимонного сока, 1 ч. ложка яблочного уксуса — на стакан воды. Отличный тонизирующий напиток.
  6. С орехами
    100 г сока алоэ + 500 г измельчённых грецких орехов + 250 г мёда. Принимать по ст. ложке до еды.

Если у вас аллергия на мёд или компоненты рецептов — замените или исключите. Следите за самочувствием: при дискомфорте приём прекратите.

Алоэ — не панацея, но мощное натуральное средство, которое при правильном подходе способно значительно укрепить организм и снизить риск заболеваний. А если вы не готовы ухаживать за домашним растением — натуральные препараты, вроде "Ноникэп", могут стать удобной и эффективной альтернативой.

Уточнения

Ало́э — род суккулентных растений семейства Асфоделовые.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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