Комнатное растение лечит лучше аптечки: чайная ложка в день и никаких болезней — таблетки бессильны

Сок алоэ укрепляет иммунитет и снижает воспаления — рассказывают врачи

4:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Алоэ — не просто симпатичное комнатное растение. Его густой, горьковатый сок веками используется как натуральное средство от простуды, ангины, воспалений и упадка сил. Но мало кто знает, что при правильном использовании сок алоэ способен не только лечить, но и предотвращать болезни.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Алоэ

Работает как профилактика

В сочных листьях алоэ содержится уникальный коктейль полезных веществ: витамины C, E, A и группы B, фитонциды, ферменты, аминокислоты, органические кислоты, флавоноиды и целый комплекс микро- и макроэлементов. Это делает сок алоэ:

Природным антисептиком;

Иммуномодулятором;

Противовоспалительным средством;

Восстановителем сил при слабом иммунитете.

Он также оказывает благотворное воздействие на пищеварительную систему: улучшает работу желчного пузыря, поджелудочной железы и даже коры надпочечников.

Правильное приготовление и потребление

Чтобы сохранить максимум полезных свойств, важно следовать простым, но точным рекомендациям:

Использовать алоэ старше 3 лет;

За 3 дня до среза прекратить полив;

Срывать (а не срезать!) мясистые листья длиной от 15 см;

Сок выдавливать сразу — через марлю и деревянную ложку (никакого металла!).

Принимать по 1 чайной ложке 2 раза в день за 20 минут до еды. Максимально эффективен курс до 10 дней с последующим перерывом на 2-4 недели. Длительный приём без перерывов может ослабить самостоятельную работу кишечника из-за лёгкого слабительного эффекта сока.

Иногда лучше воздержаться от приёма

Сок алоэ противопоказан при:

Онкологических заболеваниях;

Цистите;

Геморрое;

Острых воспалениях печени и желчного пузыря.

Также нежелательно принимать средство вечером — может возникнуть бессонница.

Как укрепить иммунитет с помощью алоэ

По чайной ложке дважды в день перед едой. Эффективность усиливается правильным питанием: сбалансированный рацион, продукты с фитонцидами, витамины, белки, сложные углеводы.

Важно: из-за слабительного действия лучше принимать в обед или вечером, но не утром. Начните с 5-7 дней, затем перерыв на 2 недели. При хорошем самочувствии курс можно продлить до 10 дней, но не больше.

Рецепты на основе алоэ для защиты от простуды

С медом

Смешайте алоэ и мед 1:1, охладите 3 часа. Принимать по чайной ложке 2 раза в день. С травами

Смесь ромашки, березовых почек и зверобоя (по 100 г). Заварить 500 мл кипятка, настоять, добавить полчайной ложки сока алоэ. Пить по полстакана 3 раза в день. С сухофруктами

Изюм, урюк (по 100 г), 200 г орехов, 6 лимонов, 300 г мёда, 100 г сока алоэ. Всё перемолоть, перемешать, хранить в холодильнике. Есть по 2 ст. ложки в день. С шиповником и земляникой

1,5 ст. ложки листьев земляники + шиповник, 2 стакана кипятка. Настоять сутки. Процедить, добавить 3 ст. ложки мёда и 12 — сока алоэ. Пить по ст. ложке перед сном. С лимоном и уксусом

Чайная ложка мёда, 2 ч. ложки сока алоэ, 4 ч. ложки лимонного сока, 1 ч. ложка яблочного уксуса — на стакан воды. Отличный тонизирующий напиток. С орехами

100 г сока алоэ + 500 г измельчённых грецких орехов + 250 г мёда. Принимать по ст. ложке до еды.

Если у вас аллергия на мёд или компоненты рецептов — замените или исключите. Следите за самочувствием: при дискомфорте приём прекратите.

Алоэ — не панацея, но мощное натуральное средство, которое при правильном подходе способно значительно укрепить организм и снизить риск заболеваний. А если вы не готовы ухаживать за домашним растением — натуральные препараты, вроде "Ноникэп", могут стать удобной и эффективной альтернативой.

Уточнения

Ало́э — род суккулентных растений семейства Асфоделовые.

