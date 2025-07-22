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Ожирению объявлена война: открытие гормона, который превращает жир в тепло

Учёные из Бразилии выявили гормон, стимулирующий сжигание жира через мозг
3:35
Здоровье

Учёные из Университета Кампинаса в Бразилии сделали важное открытие, которое может изменить подход к лечению ожирения и метаболических заболеваний. В рамках исследования на мышах они обнаружили, что кишечный гормон FGF19 не только влияет на аппетит, но и напрямую воздействует на мозг, увеличивая расход энергии и активируя сжигание жира.

Девушка отслеживает похудение с помощью ии
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка отслеживает похудение с помощью ии

Это открытие раскрывает ранее неизвестную роль FGF19 и открывает новые перспективы в разработке препаратов, способных естественным образом регулировать вес, уровень сахара в крови и общий энергетический обмен.

Что такое FGF19

FGF19 — это фибробластный фактор роста, вырабатываемый кишечником после приёма пищи. До недавнего времени считалось, что его основная функция — подавление аппетита. Однако новое исследование показало, что его влияние гораздо шире и глубже.

"Наше исследование раскрыло его новую роль — воздействие на гипоталамус и стимуляцию энергозатрат в белой и бурой жировой ткани", — пояснила профессор Хелена Кристина де Лима Барбоза,.

Именно гипоталамус — участок мозга, отвечающий за регуляцию голода, температуры тела и обмена веществ — оказался ключевой точкой действия FGF19.

Как гормон помогает сжигать жир

Опираясь на данные экспериментов, исследователи установили: при повышенной концентрации FGF19 в гипоталамусе у животных активируются так называемые термогенные адипоциты — жировые клетки, преобразующие накопленную энергию в тепло.

Это происходит за счёт активации бурой жировой ткани и преобразования белой жировой ткани в так называемую "бежевую" — более активную метаболически. Как следствие:

  • усиливается расход энергии даже в состоянии покоя,

  • снижается масса тела,

  • улучшается контроль уровня глюкозы в крови.

Такой эффект особенно важен для лечения ожирения, при котором метаболизм замедлен, а лишний жир накапливается быстрее, чем сжигается.

Почему это важно

Современные препараты для снижения веса чаще всего действуют либо за счёт подавления аппетита, либо за счёт ограничения всасывания жиров. Однако у таких подходов есть ограничения и побочные эффекты.

FGF19 предлагает иной путь — он стимулирует естественные процессы сжигания энергии, не вмешиваясь в пищеварение напрямую и не вызывая резкого голода.

"Помимо контроля аппетита, он активирует термогенез, что делает его перспективным для лечения ожирения", — подчёркивает профессор Барбоза.

Это означает, что в будущем могут появиться препараты, которые не просто "выключают" чувство голода, а помогают телу тратить больше энергии и тем самым естественно сбрасывать вес.

Что дальше

Сейчас команда исследователей работает над тем, чтобы выяснить:

  • можно ли стимулировать выработку FGF19 без побочных эффектов,

  • как взаимодействует FGF19 с пищевым поведением — например, с режимом питания и типом пищи,

  • какие пути передачи сигналов между кишечником и мозгом наиболее важны для регуляции обмена веществ.

Результаты этих исследований могут лечь в основу новых методов профилактики и лечения ожирения, сахарного диабета 2 типа и других нарушений метаболизма.

Уточнения

Гормо́ны — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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