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Кожа горит, как после кипятка — забудьте про сметану и масло: действенные средства после ожога

Врачи перечислили средства для снятия боли и зуда после солнечного ожога
5:07
Здоровье

Летом многие из нас отправляются к морю, где главная угроза — не экзотические вирусы, а вполне банальное, но мучительное явление — солнечные ожоги. Особенно часто они возникают у тех, кто провёл на солнце всего 20-30 минут без защиты. Через пару часов — кожа горит, зудит, болит при малейшем прикосновении, становится красной и воспалённой. Душ, одежда, даже лёгкий ветерок — всё усиливает боль. А если добавить к этому головную боль, жар и волдыри, отпуск перестаёт казаться райским. Что делать, если избежать ожога не удалось?

Солнечный ожог
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнечный ожог

Солнечные ожоги — неприятный бонус пляжного отдыха

По статистике, солнечный ожог хотя бы один раз получает каждый третий отдыхающий. Особенно уязвимы мужчины и дети — их трудно уговорить посидеть в тени. Женщины, как правило, чаще пользуются кремами и избегают прямого солнца. Примерно у 10% людей ожог может быть настолько сильным, что сопровождается волдырями, жаром и даже симптомами отравления.

Что происходит с кожей

Солнечный ожог — это не просто покраснение. Кожа воспаляется, отекает, повышается температура на участке повреждения. Волдыри могут появиться не сразу, а спустя сутки. Обожжённая кожа становится чувствительной и сухой, постепенно начинает шелушиться, может отслаиваться крупными пластинами.

Важно помнить, что даже если боль утихла, клетки кожи уже повреждены. Регулярные ожоги увеличивают риск раннего старения кожи и даже развития рака. Самый острый период — от 6 до 48 часов после пребывания на солнце.

Почему кожа так невыносимо чешется

Некоторые люди после солнца сталкиваются не только с болью, но и с настоящим адским зудом. Это может быть не просто ожог, а фотодерматит — особая реакция кожи на ультрафиолет. В отличие от аллергии, он вызван внутренними фотохимическими реакциями в коже, которые провоцируют высвобождение гистамина — вещества, вызывающего зуд.

Зуд бывает настолько сильным, что хочется "содрать кожу". Он может начаться не сразу, а спустя 1-3 дня после загара и длиться до двух суток. Главная ошибка — чесать. Это не только не облегчает состояние, но и может усугубить его.

Как снять боль и зуд после загара

Первое правило — немедленно уйти с солнца и охладить кожу. Подойдёт прохладный душ или компресс из влажной хлопковой ткани. После — увлажняющий крем с декспантенолом. Отлично помогают ванны с овсяным отваром: снимают зуд и успокаивают кожу.

Если есть выраженная боль, волдыри или температура, важно обратиться к врачу. Ни в коем случае не вскрывайте пузыри и не мажьте кожу народными средствами вроде сметаны или масла — это может только навредить.

Средство первой помощи

Одним из самых эффективных препаратов для быстрого восстановления кожи после ожогов считается пена Пантенол Спасатель. В её составе:

  • Д-пантенол (7%) — ускоряет заживление, снимает раздражение и воспаление.
  • Масло ромашки — натуральный антисептик, снимает воспаление.
  • Масло облепихи — регенератор, борется с микробами и питает кожу.
  • Масло розы — улучшает заживление и действует как мягкий тоник.
  • Календула и алоэ — снимают раздражение и ускоряют регенерацию.
  • Витамины A, E, F — укрепляют кожный барьер и ускоряют обновление клеток.
  • Аллантоин и коллаген — способствуют восстановлению и эластичности кожи.
  • Пептиды — стимулируют рост новых клеток и защитные функции.

Пену легко наносить, она быстро впитывается и не оставляет жирных следов. Подходит и взрослым, и детям.

Что ещё поможет

  • Обезболивающее — ибупрофен или парацетамол помогут при боли и жаре.
  • Антигистаминное — уменьшит зуд при фотодерматите.
  • Пить много воды — солнце обезвоживает кожу, нужно восполнять жидкость изнутри.
  • Избегать солнца на 2-3 дня — кожа уязвима, не усугубляйте ситуацию.

Как защититься в будущем

Самое простое и эффективное — предотвратить ожог. За полчаса до выхода на солнце нанесите солнцезащитный крем. Повторяйте каждые 2-3 часа, особенно после купания. Носите лёгкую одежду с длинными рукавами и головной убор. Самое опасное солнце — с 11:00 до 17:00. В это время лучше отдохнуть в тени.

После ожога кожа остаётся чувствительной — не забывайте об этом, даже если внешне всё прошло. Ваша защита — крем, тень, вода и здравый смысл.

Уточнения

Зага́р — изменение цвета кожи под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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