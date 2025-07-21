Кожа горит, как после кипятка — забудьте про сметану и масло: действенные средства после ожога

Летом многие из нас отправляются к морю, где главная угроза — не экзотические вирусы, а вполне банальное, но мучительное явление — солнечные ожоги. Особенно часто они возникают у тех, кто провёл на солнце всего 20-30 минут без защиты. Через пару часов — кожа горит, зудит, болит при малейшем прикосновении, становится красной и воспалённой. Душ, одежда, даже лёгкий ветерок — всё усиливает боль. А если добавить к этому головную боль, жар и волдыри, отпуск перестаёт казаться райским. Что делать, если избежать ожога не удалось?
По статистике, солнечный ожог хотя бы один раз получает каждый третий отдыхающий. Особенно уязвимы мужчины и дети — их трудно уговорить посидеть в тени. Женщины, как правило, чаще пользуются кремами и избегают прямого солнца. Примерно у 10% людей ожог может быть настолько сильным, что сопровождается волдырями, жаром и даже симптомами отравления.
Солнечный ожог — это не просто покраснение. Кожа воспаляется, отекает, повышается температура на участке повреждения. Волдыри могут появиться не сразу, а спустя сутки. Обожжённая кожа становится чувствительной и сухой, постепенно начинает шелушиться, может отслаиваться крупными пластинами.
Важно помнить, что даже если боль утихла, клетки кожи уже повреждены. Регулярные ожоги увеличивают риск раннего старения кожи и даже развития рака. Самый острый период — от 6 до 48 часов после пребывания на солнце.
Некоторые люди после солнца сталкиваются не только с болью, но и с настоящим адским зудом. Это может быть не просто ожог, а фотодерматит — особая реакция кожи на ультрафиолет. В отличие от аллергии, он вызван внутренними фотохимическими реакциями в коже, которые провоцируют высвобождение гистамина — вещества, вызывающего зуд.
Зуд бывает настолько сильным, что хочется "содрать кожу". Он может начаться не сразу, а спустя 1-3 дня после загара и длиться до двух суток. Главная ошибка — чесать. Это не только не облегчает состояние, но и может усугубить его.
Первое правило — немедленно уйти с солнца и охладить кожу. Подойдёт прохладный душ или компресс из влажной хлопковой ткани. После — увлажняющий крем с декспантенолом. Отлично помогают ванны с овсяным отваром: снимают зуд и успокаивают кожу.
Если есть выраженная боль, волдыри или температура, важно обратиться к врачу. Ни в коем случае не вскрывайте пузыри и не мажьте кожу народными средствами вроде сметаны или масла — это может только навредить.
Одним из самых эффективных препаратов для быстрого восстановления кожи после ожогов считается пена Пантенол Спасатель. В её составе:
Пену легко наносить, она быстро впитывается и не оставляет жирных следов. Подходит и взрослым, и детям.
Самое простое и эффективное — предотвратить ожог. За полчаса до выхода на солнце нанесите солнцезащитный крем. Повторяйте каждые 2-3 часа, особенно после купания. Носите лёгкую одежду с длинными рукавами и головной убор. Самое опасное солнце — с 11:00 до 17:00. В это время лучше отдохнуть в тени.
После ожога кожа остаётся чувствительной — не забывайте об этом, даже если внешне всё прошло. Ваша защита — крем, тень, вода и здравый смысл.
Зага́р — изменение цвета кожи под воздействием ультрафиолетовых лучей.
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