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Тихий захватчик: борщевик атакует города, и остановить его почти невозможно

Медики предупредили об опасности ожогов от борщевика даже в пасмурную погоду
4:57
Здоровье

Каждое лето на просторах России разворачивается незаметная, но опасная экспансия. Вдоль дорог, на опушках лесов, пустырях и заброшенных участках всё чаще появляется борщевик Сосновского — растение, которое превращает любую прогулку в потенциальную опасность. Несмотря на активные меры по борьбе, он продолжает захватывать новые территории. Почему он так неистребим и чем может быть опасен — разбираемся подробно.

Борщевик
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Борщевик

Почему борщевик не удаётся победить

Борщевик Сосновского — не просто сорняк. Это чрезвычайно живучее растение, обладающее целым арсеналом преимуществ, которые делают его практически неуязвимым:

  • Одна особь способна дать до 70 тысяч семян. И этого достаточно, чтобы за пару сезонов борщевик покрыл гектары земли.

  • Семена сохраняют всхожесть до 10-15 лет. Даже если полностью уничтожить взрослые растения, "резерв" в почве будет ждать своего часа.

  • Почти нет природных врагов. Вредители и болезни обходят борщевик стороной, что даёт ему фору перед другими растениями.

  • Он не боится морозов и засух. А с потеплением климата ареал борщевика расширяется всё дальше на север.

Даже при регулярном скашивании и применении гербицидов борщевик возвращается — часто ещё более агрессивный. Поэтому сегодня главная задача — не только сдерживать его распространение, но и информировать людей о реальной угрозе, которую он представляет.

Что делает борщевик опасным для человека

Главная опасность — это не колючки или токсичные плоды, а сок растения, который содержит особые соединения — фуранокумарины. Эти вещества активируются при попадании на кожу и воздействии солнечного света. Результат — тяжёлые химические ожоги.

Как развивается поражение

  1. Сок борщевика попадает на кожу — зачастую незаметно.

  2. Под действием ультрафиолета начинается химическая реакция.

  3. Через 6-48 часов появляются покраснения, зуд и пузыри — как при ожогах II степени.

  4. На месте поражения остаются тёмные пятна, которые не проходят месяцами.

  5. При сильных повреждениях может развиться некроз и остаться рубцы.

Хуже всего, что симптомы появляются с задержкой — человек может не придать значения случайному контакту с растением, а ожоги проявятся на следующий день. Особенно подвержены риску дети и люди с чувствительной кожей.

Дополнительные угрозы

Кроме ожогов, борщевик может вызывать:

  • Аллергические реакции — при контакте с соком или пыльцой.

  • Раздражение слизистых — при вдыхании испарений растения, особенно в жаркую погоду.

  • Проблемы с дыханием — у людей с астмой и аллергиями возможны приступы удушья.

Всё растение — от корней до цветков — несёт опасность. Причём не только при прикосновении, но и просто при близком нахождении.

Что делать при контакте

Если вы подозреваете, что соприкоснулись с борщевиком:

  • Немедленно промойте кожу с мылом и водой.

  • Избегайте солнца минимум на 48 часов — лучше накрыть поражённый участок одеждой.

  • Обратитесь к врачу при появлении волдырей или если пострадало лицо, глаза, шея.

В случае обширных поражений или симптомов отёка дыхательных путей — требуется срочная медицинская помощь.

Как защитить себя

Пока борьба с борщевиком остаётся задачей властей и агрономов, каждый человек может предпринять меры:

  • Не подходить к растениям с крупными резными листьями и белыми зонтичными цветами.

  • На прогулки в дикую природу надевать закрытую одежду и обувь.

  • Учить детей избегать незнакомых растений и не играть в высокой траве.

  • При работах на участке с борщевиком использовать перчатки, очки и плотную одежду.

Борщевик Сосновского — это не просто сорное растение, а настоящая экологическая и медицинская угроза, которую нельзя недооценивать. Его устойчивость к погодным условиям, невероятная плодовитость и токсичные свойства делают борьбу с ним сложной задачей, требующей не только усилий специалистов, но и внимания каждого из нас.

Пока не найден универсальный способ искоренения борщевика, единственным надёжным методом остаётся профилактика: знание об опасности, осторожность в обращении и своевременные действия при контакте. Чем больше людей будет осведомлено о рисках, тем меньше будет число пострадавших — а значит, выше шансы сдержать распространение этого зелёного захватчика.

Уточнения

Борщеви́к (лат. Heracléum) — род растений семейства зонтичные, насчитывающий, по современной классификации, 147 подтверждённых видов, распространённых в умеренном поясе Восточного полушария (один вид — в Северной Америке). 

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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