Неожиданная правда о холестерине: самый простой завтрак оказался защитой от инфаркта

Исследование: яичница по утрам не повышает холестерин, а снижает ЛПНП

3:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На протяжении десятилетий яйца оставались в "чёрном списке" диетологов по всему миру. Их обвиняли в повышении уровня холестерина и называли потенциальной угрозой для сердца. Однако новое исследование австралийских учёных из Университета Южной Австралии переворачивает эти представления с ног на голову.

Фото: commons.wikimedia.org by Toa Heftiba heftiba, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Завтрак в кровати

Эксперимент, проведённый в рамках научной работы, показал, что употребление яиц не только безопасно для здоровья, но и может снижать уровень "плохого" холестерина. По словам исследователей, вреднее традиционные гарниры — вроде бекона, а не сами яйца.

Что именно проверяли учёные

Авторы исследования решили проанализировать, как насыщенные жиры и холестерин из продуктов — в частности, из жареных яиц — влияют на уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), также известных как "плохой" холестерин. Именно они вносят основной вклад в развитие атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

В эксперименте приняли участие 61 мужчина в возрасте около 40 лет. Их разделили на три группы, каждая из которых придерживалась определённого типа диеты на протяжении пяти недель:

Группа 1: высокая доза холестерина (600 мг в сутки), низкое содержание насыщенных жиров и два яйца в день.

Группа 2: низкий уровень холестерина (300 мг), но повышенное содержание насыщенных жиров, при этом яйца из рациона исключались.

Группа 3 (контрольная): высокая доза холестерина и насыщенных жиров, но всего одно яйцо в неделю.

В конце эксперимента у всех участников измерили уровень ЛПНП.

Яйца реабилитированы

Результаты оказались неожиданными даже для самих исследователей. Наибольшее снижение уровня ЛПНП было зафиксировано в первой группе — у тех, кто ел два яйца в день. Вторая группа показала минимальные изменения, а в контрольной группе никаких значительных улучшений не наблюдалось.

"Яйца не только не повышают холестерин, но и могут быть полезны для его регуляции", — подытожили исследователи.

Этот эффект объясняется тем, что яйца богаты не только холестерином, но и полезными компонентами, которые способствуют его усвоению и выведению — такими как фосфолипиды и лецитин.

Где прячется настоящий вред

Интересно, что основную угрозу здоровью представляет не яичница сама по себе, а то, с чем её обычно едят. Бекон, жареные сосиски, сливочное масло — всё это источники насыщенных жиров, которые действительно способствуют накоплению холестерина в сосудах.

"Если заменить мясные добавки к завтраку на овощи, зелень или авокадо, можно не только улучшить вкус блюда, но и сделать его по-настоящему полезным", — рекомендуют авторы исследования.

Таким образом, яйца возвращаются в число "разрешённых" продуктов даже для людей с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний — при условии, что они сопровождаются правильными продуктами.

Почему это исследование важно

Много лет медицинские рекомендации по питанию основывались на обобщённых представлениях о вреде холестерина. Однако современные исследования всё чаще делают акцент на источнике этого холестерина и его взаимодействии с другими веществами.

Новое исследование Университета Южной Австралии даёт основания пересмотреть диетологические рекомендации. Возможно, на смену страхам перед яичницей придёт более сбалансированный подход, в котором важна не только еда, но и её контекст.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

