Новая группа крови взорвала представления о человеке: начало научной революции — это невозможно

Генетики обнаружили уникальный тип крови — выявлена редкая мутация

2:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В мире стало на одну группу крови больше. Учёные открыли новый, ранее неизвестный тип, который пока что обнаружен всего у одного человека — 68-летней жительницы Гваделупы. Это открытие уже признано международным научным сообществом и может стать новым этапом в развитии трансфузиологии.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кровь

Уникальная кровь и долгий путь к разгадке

Женщина, ставшая объектом научного интереса, в 2011 году жила в Париже и проходила обычные предоперационные анализы. Однако лаборатория не смогла определить её группу крови — аппаратура "не узнавала" образцы.

На тот момент технологии были не готовы к такой загадке, и странность осталась без объяснений. Только в 2019 году команда учёных вернулась к этому случаю, вооружённая более продвинутыми методами анализа — в частности, высокопроизводительной генной секвенцией.

Генетический пазл, который не складывался

Специалисты секвенировали весь геном пациентки, пытаясь разобраться, что делает её кровь такой особенной. В итоге они обнаружили мутацию в гене PIGZ — именно он влияет на то, как белки прикрепляются к поверхности клеток крови. Эти мутации оказались уникальными и ранее не зафиксированными ни у кого в мире.

Как устроена система групп крови

Большинство из нас знает лишь о базовой системе — это знаменитая ABO-группировка, включающая наличие или отсутствие антигенов A и B. Есть также резус-фактор (Rh), который определяет "положительность" или "отрицательность" крови.

Комбинация этих параметров даёт 8 общеизвестных групп. Но на самом деле систем гораздо больше. К 2024 году Международное общество переливания крови официально признало 45 различных систем.

И вот теперь — уже 48

Новая группа крови получила название "Гвада-отрицательная" — в честь Гваделупы, родины пациентки. Она стала 48-й официально зарегистрированной системой групп крови в мире.

И хотя эта группа пока зафиксирована только у одного человека, открытие может иметь серьёзное значение для будущих исследований, в том числе при сложных переливаниях и трансплантациях.

В мире стало на одну группу крови больше. Учёные открыли новый, ранее неизвестный тип, который пока что обнаружен всего у одного человека — 68-летней жительницы Гваделупы. Это открытие уже признано международным научным сообществом и может стать новым этапом в развитии трансфузиологии.

Уточнения

Гру́ппа кро́ви — генетический обусловленный иммунологический признак крови, который исходя из его сходств и различий у разных индивидов, позволяет подразделять людей на разные группы.

