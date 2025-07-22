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Выглядит свежо, но может вызвать отравление: почему нельзя есть дыню и арбуз с прилавка

Диетолог де Льюк: в разрезанных бахчевых быстро развиваются бактерии
1:23
Здоровье

Арбуз и дыня — вкусные символы лета, но вместе с тем и источник риска для здоровья, особенно если речь идёт о разрезанных плодах, лежащих на прилавке. Гастроэнтеролог Сергей Вялов и диетолог Мария де Льюк объяснили, почему стоит проявить осторожность.

Арбуз
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арбуз

Почему не стоит покупать разрезанные арбуз и дыню: предупреждение врачей

Разрезанная дыня или арбуз быстро теряют свежесть. Из-за высокого содержания сахара и влаги в мякоти создаётся идеальная среда для размножения бактерий. Особенно опасны плоды, которые хранились вне холодильника — они могут стать причиной пищевого отравления.

Влияние на желудок

Для людей с чувствительным ЖКТ арбузы и дыни — потенциальный раздражитель. Несвежий арбуз или неспелая дыня могут вызывать изжогу, вздутие и другие неприятные симптомы. А нитраты, которыми нередко перенасыщены плоды, только усугубляют ситуацию.

Советы по хранению и выбору

Диетологи советуют употреблять бахчевые только в свежем виде. Если плод уже разрезан, его нужно хранить не более суток, обязательно в холодильнике и под пищевой плёнкой. И главное — никогда не покупайте разрезанные куски на рынке: даже при кажущейся свежести они могут быть опасны.

Уточнения

Арбу́з — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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