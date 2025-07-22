Выглядит свежо, но может вызвать отравление: почему нельзя есть дыню и арбуз с прилавка

Арбуз и дыня — вкусные символы лета, но вместе с тем и источник риска для здоровья, особенно если речь идёт о разрезанных плодах, лежащих на прилавке. Гастроэнтеролог Сергей Вялов и диетолог Мария де Льюк объяснили, почему стоит проявить осторожность.
Разрезанная дыня или арбуз быстро теряют свежесть. Из-за высокого содержания сахара и влаги в мякоти создаётся идеальная среда для размножения бактерий. Особенно опасны плоды, которые хранились вне холодильника — они могут стать причиной пищевого отравления.
Влияние на желудок
Для людей с чувствительным ЖКТ арбузы и дыни — потенциальный раздражитель. Несвежий арбуз или неспелая дыня могут вызывать изжогу, вздутие и другие неприятные симптомы. А нитраты, которыми нередко перенасыщены плоды, только усугубляют ситуацию.
Советы по хранению и выбору
Диетологи советуют употреблять бахчевые только в свежем виде. Если плод уже разрезан, его нужно хранить не более суток, обязательно в холодильнике и под пищевой плёнкой. И главное — никогда не покупайте разрезанные куски на рынке: даже при кажущейся свежести они могут быть опасны.
Арбу́з — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.