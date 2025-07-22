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Нет завтрака — нет фокуса: как утренний приём пищи связан с тревожностью

Пропуск завтрака ухудшает психическое здоровье молодёжи — исследование в Frontiers in Psychiatry
1:29
Здоровье

Кажется, что завтрак — дело привычки. Но новое исследование учёных из Гонконга показало: отказ от утреннего приёма пищи может напрямую влиять на психическое здоровье. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Psychiatry.

Женщина в стрессе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина в стрессе

Пропускаешь завтрак — рискуешь психикой: что показало исследование

В исследовании участвовали 3154 молодых человека в рамках программы Hong Kong Youth Epidemiological Study. Оказалось, что 15 % респондентов систематически пропускают завтрак, тогда как треть (33 %) — едят утром каждый день. Те, кто не завтракает, чаще сталкиваются с тревожностью, депрессией, снижением социальной и учебной активности.

Как завтрак связан с психикой

Один из ключевых факторов — концентрация. Учёные выяснили, что затруднения с фокусом объясняют более трети связи между отсутствием завтрака и депрессивными симптомами. Когда мозг не получает топливо утром, падает способность к обучению, хуже воспринимается информация и появляется раздражительность.

Завтрак — защита от эмоционального выгорания

Авторы исследования подчёркивают: регулярный завтрак может стать простым, но важным инструментом профилактики психических расстройств у подростков и молодых взрослых. Особенно это актуально в эпоху постоянных стрессов и перегрузок.

 

Уточнения

Пси́хика - совокупность мыслительных процессов и явлений (ощущения, восприятия, эмоции, память и т. п.); специфический аспект жизнедеятельности человека и других животных с нервной системой в их взаимодействии с окружающей средой.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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