Эти продукты работают как снотворное — но без побочных эффектов

Названы растительные продукты, улучшающие качество сна — рекомендации Маховой

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Крепкий сон начинается не с таблетки, а с тарелки. Некоторые растительные продукты действительно помогают засыпать быстрее и спать глубже.

Продукты вместо снотворного: что съесть, чтобы лучше спать

Об этом рассказала эксперт Роскачества Ольга Махова, отметив, что регулярное употребление определённых продуктов может мягко заменить снотворные средства.

Тыквенные семечки и белый рис

Одним из главных продуктов для сна Махова назвала тыквенные семечки. Они богаты магнием и цинком, а главное — способствуют выработке мелатонина, отвечающего за биологические ритмы и засыпание. Белый рис тоже помогает расслабиться, но его лучше не переедать.

Вишня перед сном

Небольшая горсть вишни или стакан сока перед сном — отличный способ ускорить засыпание. Вишня также способствует улучшению качества сна: он становится глубже, а просыпаться среди ночи приходится реже.

Шпинат и грецкие орехи

Шпинат помогает расслабить мышцы и снизить уровень стресса — за счёт высокого содержания магния. А грецкие орехи содержат мелатонин и полезные жиры, поддерживающие мозговую активность и предотвращающие ночные пробуждения.

Главное — регулярность

Махова подчёркивает: полезный эффект возможен только при регулярном употреблении. И, конечно, эти продукты должны быть частью комплексного подхода — с учётом режима сна, физической активности и отказа от стимуляторов перед сном.

Уточнения

Мелатони́н - основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.

