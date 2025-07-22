Эти продукты работают как снотворное — но без побочных эффектов

Крепкий сон начинается не с таблетки, а с тарелки. Некоторые растительные продукты действительно помогают засыпать быстрее и спать глубже.
Об этом рассказала эксперт Роскачества Ольга Махова, отметив, что регулярное употребление определённых продуктов может мягко заменить снотворные средства.
Тыквенные семечки и белый рис
Одним из главных продуктов для сна Махова назвала тыквенные семечки. Они богаты магнием и цинком, а главное — способствуют выработке мелатонина, отвечающего за биологические ритмы и засыпание. Белый рис тоже помогает расслабиться, но его лучше не переедать.
Вишня перед сном
Небольшая горсть вишни или стакан сока перед сном — отличный способ ускорить засыпание. Вишня также способствует улучшению качества сна: он становится глубже, а просыпаться среди ночи приходится реже.
Шпинат и грецкие орехи
Шпинат помогает расслабить мышцы и снизить уровень стресса — за счёт высокого содержания магния. А грецкие орехи содержат мелатонин и полезные жиры, поддерживающие мозговую активность и предотвращающие ночные пробуждения.
Главное — регулярность
Махова подчёркивает: полезный эффект возможен только при регулярном употреблении. И, конечно, эти продукты должны быть частью комплексного подхода — с учётом режима сна, физической активности и отказа от стимуляторов перед сном.
Мелатони́н - основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.
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