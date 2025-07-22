Бактерии на вашей кухне — названы самые частые обитатели и что с ними не так

Анализ 74 кухонь в Европе показал: большинство бактерий неопасны для человека

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие считают кухню рассадником опасных микробов. Но результаты международного исследования, проведённого норвежскими специалистами, показали: большинство бактерий на кухонных поверхностях безопасны для человека.

Какие бактерии живут на кухне: исследование развенчало страхи

В рамках проекта были проанализированы микробные мазки с 74 кухонь в пяти странах Европы: Норвегии, Румынии, Франции, Португалии и Венгрии. Учёные исследовали столешницы, мойки, губки и другие поверхности в домах с разным уровнем гигиены и стилем приготовления пищи.

Кто обитает на кухнях

Наиболее часто встречались следующие бактерии:

— ацинетобактеры,

— псевдомонады,

— энтеробактерии,

— психробактерии,

— хризеобактерии,

— бациллы,

— стафилококки.

Все они признаны условно безопасными и не представляют угрозы при обычной гигиене.

А как насчёт опасных бактерий

Кампилобактерии и листерии были найдены лишь в отдельных образцах, а сальмонелла вовсе не обнаружена. Это обнадёживает, но полностью расслабляться не стоит — вредные микробы могут попасть на кухню с загрязнёнными продуктами.

Бактерии зависят от географии

Интересный факт: микробиологическая картина отличается от страны к стране. Например, в Норвегии сальмонелла практически не беспокоит местных жителей, тогда как в континентальной Европе случаи заражений встречаются значительно чаще.

Уточнения

Бакте́рии - домен прокариотических микроорганизмов.

