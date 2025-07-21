Не пейте соду при изжоге: вот что вам нужно знать об этом опасном мифе

Врачи утверждают, что сода не поможет при изжоге и может навредить

5:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Изжога — это неприятное ощущение жжения за грудиной, которое возникает, когда кислота из желудка попадает в пищевод. Хотя эпизодическая изжога, например, после плотного застолья, не является поводом для паники, регулярные приступы могут сигнализировать о более серьёзных проблемах. Разберёмся, почему нельзя игнорировать изжогу и как правильно её лечить.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина с изжогой

Что вызывает изжогу

Изжога возникает, когда кислота из желудка попадает обратно в пищевод, где её не должно быть. Желудок защищён от кислотного воздействия специальным слоем, но у пищевода нет такой защиты. Когда нижний пищеводный сфинктер ослабевает, кислота может проникать в пищевод, вызывая раздражение и жжение. Если это происходит регулярно, могут возникнуть более серьёзные заболевания, такие как гастрит или гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).

Почему появляется изжога

Питание

Ожоги могут быть вызваны определёнными продуктами, такими как:

Жирные блюда (например, жареное мясо или фастфуд).

Острые специи и перец.

Цитрусовые соки.

Шоколад.

Алкоголь и кофе.

Эти продукты могут расслаблять нижний пищеводный сфинктер, что облегчает заброс кислоты в пищевод.

Вредные привычки

Курение также способствует расслаблению сфинктера, увеличивая вероятность попадания желудочного сока в пищевод, а никотин повышает кислотность желудка.

Заболевания

ГЭРБ — это основная болезнь, при которой изжога становится хронической. При этой болезни кислота регулярно забрасывается в пищевод, что может привести к воспалению и повреждению слизистой. Если её не лечить, изжога может привести к раку пищевода.

Факторы риска

Беременность: на поздних сроках давление матки на органы брюшной полости и гормональные изменения могут вызывать изжогу.

на поздних сроках давление матки на органы брюшной полости и гормональные изменения могут вызывать изжогу. Ожирение: лишний вес, особенно в области живота, создаёт давление на желудок, что облегчает заброс кислоты в пищевод.

лишний вес, особенно в области живота, создаёт давление на желудок, что облегчает заброс кислоты в пищевод. Лекарства: некоторые препараты, особенно нестероидные противовоспалительные, могут спровоцировать изжогу.

Как проявляется изжога

Изжога обычно проявляется в виде жгучей боли за грудиной, которая поднимется от живота к горлу. Она часто усиливается после еды (особенно жирной или острой), в положении лёжа или при наклонах, а также при физической активности. Признаки изжоги могут включать:

Кислый привкус во рту.

Ощущение комка в горле.

Кислая отрыжка.

Кашель, осиплость или даже затруднение дыхания.

Чем опасна изжога

Если изжога не лечится, она может привести к более серьёзным заболеваниям:

Эзофагит: воспаление слизистой пищевода.

воспаление слизистой пищевода. Язвы пищевода: образуются на фоне хронического раздражения.

образуются на фоне хронического раздражения. Пищевод Барретта: состояние, при котором клеточная структура пищевода меняется, что повышает риск развития рака.

Если изжога беспокоит часто, важно обратиться к врачу, чтобы избежать осложнений.

Что делать при изжоге

Первым шагом в лечении изжоги является изменение образа жизни:

Откажитесь от вредных привычек (курения и алкоголя).

Ограничьте потребление жирной пищи и кофе.

Не переедайте.

Избегайте ложиться сразу после еды.

Спите с приподнятым изголовьем, чтобы предотвратить заброс кислоты.

Если эти меры не помогают, врач может назначить лекарства, такие как

Антациды: нейтрализуют кислоту в желудке, облегчая жжение.

нейтрализуют кислоту в желудке, облегчая жжение. Блокаторы Н2-рецепторов: уменьшают выработку кислоты.

уменьшают выработку кислоты. Ингибиторы протонной помпы: снижают кислотность желудка.

Важно помнить, что все эти препараты должен назначать врач, так как они могут иметь побочные эффекты.

Можно ли пить соду при изжоге

Сода — популярное народное средство для борьбы с изжогой, поскольку она нейтрализует кислоту. Однако при регулярном применении сода может нарушать кислотно-щелочной баланс организма и даже способствовать образованию почечных камней. Поэтому сода не является наилучшим вариантом для борьбы с изжогой.

Когда необходимо обратиться к врачу

Если изжога возникает регулярно или сопровождается другими симптомами (например, болью при глотании), стоит проконсультироваться с врачом. Также важно обратиться за медицинской помощью, если изжога не проходит, несмотря на применение лекарств.

Изжога — это сигнал от организма о возможных нарушениях в пищеварении. Чтобы избежать неприятных ощущений и предотвратить осложнения, важно следить за питанием, отказаться от вредных привычек и не игнорировать частые приступы. Регулярные симптомы требуют консультации с врачом, чтобы вовремя начать лечение и предотвратить развитие более серьёзных заболеваний.

Уточнения

Изжо́га - ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи.

