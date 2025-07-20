Трепет в груди: причины перебоев в сердцебиении и как с ними бороться

Иногда сердце начинает биться быстрее, кажется, что оно замирает или пропускает удар. Такие ощущения могут вызвать тревогу, но далеко не всегда они свидетельствуют о серьёзных заболеваниях. Разберёмся, в чём может быть причина таких перебоев и когда стоит обратиться к врачу.
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Боль в сердце
Чем отличается ощущение сердцебиения от аритмии
В норме биение сердца не ощущается, но порой появляется чувство, будто оно замирает или сбивается с ритма. Это состояние называется палпитацией, и оно не всегда является признаком болезни. В редких случаях такое ощущение может указывать на аритмию — медицинский диагноз, при котором сердце бьётся слишком быстро, медленно или нерегулярно. Однако аритмия не всегда ощущается на ощупь, а палпитация не всегда говорит о серьёзных нарушениях.
Причины перебоев в сердцебиении
Эмоции и стресс
Волнение, страх, гнев — любые сильные эмоции активируют симпатическую нервную систему, которая запускает "режим тревоги". В ответ организм выделяет адреналин, который ускоряет сердечный ритм. Аналогичные эффекты могут возникать при панических атаках.
Кофеин и никотин
Кофе, энергетические напитки и сигареты (включая электронные) — всё это стимуляторы, которые могут вызывать учащённое сердцебиение. К примеру, исследования показали, что кофе может увеличивать количество преждевременных сокращений сердца. Однако это редко приводит к серьёзным расстройствам, таким как фибрилляция предсердий.
Физические нагрузки и беременность
Во время активных физических упражнений или беременности сердце работает интенсивнее, что является нормой. В случае беременности это связано с увеличением объёма крови, что заставляет сердце работать с большей нагрузкой.
Лекарства и гормоны
Некоторые препараты, а также гормональные нарушения (например, болезни щитовидной железы), могут вызывать учащённое сердцебиение. То же касается и анемии, когда недостаток гемоглобина заставляет сердце биться быстрее, чтобы компенсировать нехватку кислорода.
Заболевания сердца
Иногда перебои в сердцебиении могут свидетельствовать о проблемах с сердцем, например:
Фибрилляция предсердий: когда сердце теряет чёткий ритм и сокращается хаотично.
Экстрасистолия: когда возникают лишние сердечные сокращения, которые могут ощущаться как замирание или толчок.
Если сердцебиение возникает часто, длится дольше обычного или сопровождается другими симптомами, такими как головокружение, слабость или боль в груди, стоит обратиться к врачу.
Как помочь себе при перебоях в сердцебиении
Если сердце застучало сильнее или пропустило удар, главное — не паниковать. В большинстве случаев такие эпизоды проходят сами, но можно ускорить процесс восстановления, применив несколько простых методов.
Остановитесь и успокойтесь
Сядьте или лягте, сделайте несколько глубоких вдохов. Это поможет снизить активность симпатической нервной системы и активировать парасимпатическую, которая замедляет пульс.
Дыхательные практики
Попробуйте дыхание по технике "4x4":
Вдохните на четыре счёта.
Задержите дыхание на четыре счёта.
Выдохните на четыре счёта.
Снова задержите дыхание на четыре счёта.
Повторите цикл несколько раз. Это помогает снизить уровень тревоги и стабилизировать сердечный ритм.
Вагусные приёмы
Для активации блуждающего нерва, который регулирует сердечный ритм, попробуйте следующие методы:
Сделайте резкий выдох, как будто пытаетесь дуть через трубочку;
Умойте лицо холодной водой;
Напрягите мышцы живота.
Исключите триггеры
Если сердцебиение началось после кофе, сигарет, стресса или лекарств, постарайтесь исключить их до консультации с врачом.
Как выявляют причину
Если перебои в сердцебиении продолжаются, врач может назначить следующие исследования:
ЭКГ: чтобы проверить, есть ли нарушения ритма сердца.
Холтеровское мониторирование: суточная ЭКГ, которая фиксирует эпизоды вне кабинета врача.
Анализы крови: для выявления анемии или проблем с гормонами щитовидной железы.
Эхокардиография (УЗИ сердца): для оценки структуры и функции сердца.
Иногда сердце может неожиданно начать биться быстрее, замирать или трепетать — это называется палпитацией. Чаще всего такие ощущения связаны с эмоциями, кофеином или физической нагрузкой и не представляют угрозы. Чтобы помочь себе, достаточно успокоиться, сделать несколько глубоких вдохов и исключить возможные триггеры. Но если перебои возникают регулярно или сопровождаются болью в груди, головокружением или слабостью, лучше проконсультироваться с врачом.
Уточнения
Тахикардия (от др.-греч. ταχύς - быстрый и καρδία - сердце) — увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) до 100 и более ударов в минуту.