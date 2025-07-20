Трепет в груди: причины перебоев в сердцебиении и как с ними бороться

По мнению врачей, перебои в ритме сердца могут быть вызваны стрессом и кофе

5:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда сердце начинает биться быстрее, кажется, что оно замирает или пропускает удар. Такие ощущения могут вызвать тревогу, но далеко не всегда они свидетельствуют о серьёзных заболеваниях. Разберёмся, в чём может быть причина таких перебоев и когда стоит обратиться к врачу.

Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в сердце

Чем отличается ощущение сердцебиения от аритмии

В норме биение сердца не ощущается, но порой появляется чувство, будто оно замирает или сбивается с ритма. Это состояние называется палпитацией, и оно не всегда является признаком болезни. В редких случаях такое ощущение может указывать на аритмию — медицинский диагноз, при котором сердце бьётся слишком быстро, медленно или нерегулярно. Однако аритмия не всегда ощущается на ощупь, а палпитация не всегда говорит о серьёзных нарушениях.

Причины перебоев в сердцебиении

Эмоции и стресс

Волнение, страх, гнев — любые сильные эмоции активируют симпатическую нервную систему, которая запускает "режим тревоги". В ответ организм выделяет адреналин, который ускоряет сердечный ритм. Аналогичные эффекты могут возникать при панических атаках.

Кофеин и никотин

Кофе, энергетические напитки и сигареты (включая электронные) — всё это стимуляторы, которые могут вызывать учащённое сердцебиение. К примеру, исследования показали, что кофе может увеличивать количество преждевременных сокращений сердца. Однако это редко приводит к серьёзным расстройствам, таким как фибрилляция предсердий.

Физические нагрузки и беременность

Во время активных физических упражнений или беременности сердце работает интенсивнее, что является нормой. В случае беременности это связано с увеличением объёма крови, что заставляет сердце работать с большей нагрузкой.

Лекарства и гормоны

Некоторые препараты, а также гормональные нарушения (например, болезни щитовидной железы), могут вызывать учащённое сердцебиение. То же касается и анемии, когда недостаток гемоглобина заставляет сердце биться быстрее, чтобы компенсировать нехватку кислорода.

Заболевания сердца

Иногда перебои в сердцебиении могут свидетельствовать о проблемах с сердцем, например:

Фибрилляция предсердий: когда сердце теряет чёткий ритм и сокращается хаотично.

когда сердце теряет чёткий ритм и сокращается хаотично. Экстрасистолия: когда возникают лишние сердечные сокращения, которые могут ощущаться как замирание или толчок.

Если сердцебиение возникает часто, длится дольше обычного или сопровождается другими симптомами, такими как головокружение, слабость или боль в груди, стоит обратиться к врачу.

Как помочь себе при перебоях в сердцебиении

Если сердце застучало сильнее или пропустило удар, главное — не паниковать. В большинстве случаев такие эпизоды проходят сами, но можно ускорить процесс восстановления, применив несколько простых методов.

Остановитесь и успокойтесь

Сядьте или лягте, сделайте несколько глубоких вдохов. Это поможет снизить активность симпатической нервной системы и активировать парасимпатическую, которая замедляет пульс.

Дыхательные практики

Попробуйте дыхание по технике "4x4":

Вдохните на четыре счёта.

Задержите дыхание на четыре счёта.

Выдохните на четыре счёта.

Снова задержите дыхание на четыре счёта.

Повторите цикл несколько раз. Это помогает снизить уровень тревоги и стабилизировать сердечный ритм.

Вагусные приёмы

Для активации блуждающего нерва, который регулирует сердечный ритм, попробуйте следующие методы:

Сделайте резкий выдох, как будто пытаетесь дуть через трубочку;

Умойте лицо холодной водой;

Напрягите мышцы живота.

Исключите триггеры

Если сердцебиение началось после кофе, сигарет, стресса или лекарств, постарайтесь исключить их до консультации с врачом.

Как выявляют причину

Если перебои в сердцебиении продолжаются, врач может назначить следующие исследования:

ЭКГ: чтобы проверить, есть ли нарушения ритма сердца.

чтобы проверить, есть ли нарушения ритма сердца. Холтеровское мониторирование: суточная ЭКГ, которая фиксирует эпизоды вне кабинета врача.

суточная ЭКГ, которая фиксирует эпизоды вне кабинета врача. Анализы крови: для выявления анемии или проблем с гормонами щитовидной железы.

для выявления анемии или проблем с гормонами щитовидной железы. Эхокардиография (УЗИ сердца): для оценки структуры и функции сердца.

Иногда сердце может неожиданно начать биться быстрее, замирать или трепетать — это называется палпитацией. Чаще всего такие ощущения связаны с эмоциями, кофеином или физической нагрузкой и не представляют угрозы. Чтобы помочь себе, достаточно успокоиться, сделать несколько глубоких вдохов и исключить возможные триггеры. Но если перебои возникают регулярно или сопровождаются болью в груди, головокружением или слабостью, лучше проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Тахикардия (от др.-греч. ταχύς - быстрый и καρδία - сердце) — увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) до 100 и более ударов в минуту.

