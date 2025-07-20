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Трепет в груди: причины перебоев в сердцебиении и как с ними бороться

По мнению врачей, перебои в ритме сердца могут быть вызваны стрессом и кофе
5:13
Здоровье

Иногда сердце начинает биться быстрее, кажется, что оно замирает или пропускает удар. Такие ощущения могут вызвать тревогу, но далеко не всегда они свидетельствуют о серьёзных заболеваниях. Разберёмся, в чём может быть причина таких перебоев и когда стоит обратиться к врачу.

Боль в сердце
Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в сердце

Чем отличается ощущение сердцебиения от аритмии

В норме биение сердца не ощущается, но порой появляется чувство, будто оно замирает или сбивается с ритма. Это состояние называется палпитацией, и оно не всегда является признаком болезни. В редких случаях такое ощущение может указывать на аритмию — медицинский диагноз, при котором сердце бьётся слишком быстро, медленно или нерегулярно. Однако аритмия не всегда ощущается на ощупь, а палпитация не всегда говорит о серьёзных нарушениях.

Причины перебоев в сердцебиении

Эмоции и стресс

  • Волнение, страх, гнев — любые сильные эмоции активируют симпатическую нервную систему, которая запускает "режим тревоги". В ответ организм выделяет адреналин, который ускоряет сердечный ритм. Аналогичные эффекты могут возникать при панических атаках.

Кофеин и никотин

  • Кофе, энергетические напитки и сигареты (включая электронные) — всё это стимуляторы, которые могут вызывать учащённое сердцебиение. К примеру, исследования показали, что кофе может увеличивать количество преждевременных сокращений сердца. Однако это редко приводит к серьёзным расстройствам, таким как фибрилляция предсердий.

Физические нагрузки и беременность

  • Во время активных физических упражнений или беременности сердце работает интенсивнее, что является нормой. В случае беременности это связано с увеличением объёма крови, что заставляет сердце работать с большей нагрузкой.

Лекарства и гормоны

  • Некоторые препараты, а также гормональные нарушения (например, болезни щитовидной железы), могут вызывать учащённое сердцебиение. То же касается и анемии, когда недостаток гемоглобина заставляет сердце биться быстрее, чтобы компенсировать нехватку кислорода.

Заболевания сердца

Иногда перебои в сердцебиении могут свидетельствовать о проблемах с сердцем, например:

  • Фибрилляция предсердий: когда сердце теряет чёткий ритм и сокращается хаотично.
  • Экстрасистолия: когда возникают лишние сердечные сокращения, которые могут ощущаться как замирание или толчок.

Если сердцебиение возникает часто, длится дольше обычного или сопровождается другими симптомами, такими как головокружение, слабость или боль в груди, стоит обратиться к врачу.

Как помочь себе при перебоях в сердцебиении

Если сердце застучало сильнее или пропустило удар, главное — не паниковать. В большинстве случаев такие эпизоды проходят сами, но можно ускорить процесс восстановления, применив несколько простых методов.

Остановитесь и успокойтесь

  • Сядьте или лягте, сделайте несколько глубоких вдохов. Это поможет снизить активность симпатической нервной системы и активировать парасимпатическую, которая замедляет пульс.

Дыхательные практики

Попробуйте дыхание по технике "4x4":

  • Вдохните на четыре счёта.
  • Задержите дыхание на четыре счёта.
  • Выдохните на четыре счёта.
  • Снова задержите дыхание на четыре счёта.

Повторите цикл несколько раз. Это помогает снизить уровень тревоги и стабилизировать сердечный ритм.

Вагусные приёмы

Для активации блуждающего нерва, который регулирует сердечный ритм, попробуйте следующие методы:

  • Сделайте резкий выдох, как будто пытаетесь дуть через трубочку;
  • Умойте лицо холодной водой;
  • Напрягите мышцы живота.

Исключите триггеры

  • Если сердцебиение началось после кофе, сигарет, стресса или лекарств, постарайтесь исключить их до консультации с врачом.

Как выявляют причину

Если перебои в сердцебиении продолжаются, врач может назначить следующие исследования:

  • ЭКГ: чтобы проверить, есть ли нарушения ритма сердца.
  • Холтеровское мониторирование: суточная ЭКГ, которая фиксирует эпизоды вне кабинета врача.
  • Анализы крови: для выявления анемии или проблем с гормонами щитовидной железы.
  • Эхокардиография (УЗИ сердца): для оценки структуры и функции сердца.

Иногда сердце может неожиданно начать биться быстрее, замирать или трепетать — это называется палпитацией. Чаще всего такие ощущения связаны с эмоциями, кофеином или физической нагрузкой и не представляют угрозы. Чтобы помочь себе, достаточно успокоиться, сделать несколько глубоких вдохов и исключить возможные триггеры. Но если перебои возникают регулярно или сопровождаются болью в груди, головокружением или слабостью, лучше проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Тахикардия (от др.-греч. ταχύς - быстрый и καρδία - сердце) — увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) до 100 и более ударов в минуту.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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