Как лечить запор без лекарств: проверенные способы нормализации стула

Врачи рассказали что делать при запоре: питание, образ жизни и лекарства

5:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Запор — это распространённая проблема, которая может возникать у каждого. Хотя тема и не самая приятная, важно знать, как правильно справляться с этим состоянием. Часто проблему можно решить без медицинского вмешательства, достаточно изменить образ жизни и питание. Разберемся, что нужно делать, чтобы наладить работу кишечника, и когда всё-таки стоит обратиться к врачу.

Фото: Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Туалет

Как понять, что у вас запор

Нормальная частота стула у взрослого человека варьируется от 3 раз в день до 3 раз в неделю. Если вы не ходите в туалет каждый день, это не является поводом для беспокойства. Однако запор можно заподозрить, если:

Трудно опорожнить кишечник.

Стул становится твёрдым и комковатым.

Приходится сильно тужиться.

После дефекации остаётся ощущение, что кишечник не опорожнился полностью.

Причины запора

Основная причина запора — это уплотнение каловых масс, которые медленно продвигаются по кишечнику. К этому могут привести следующие факторы:

Нехватка клетчатки в рационе.

Недостаток жидкости.

Малоподвижный образ жизни.

Игнорирование позывов к дефекации.

Стресс или смена обстановки.

Кроме того, запор может быть вызван рядом других факторов, например, во время беременности, приёмом определённых лекарств (обезболивающих, препаратов железа), а также при заболеваниях щитовидной железы, болезни Паркинсона, депрессии и других расстройствах пищеварения.

Что можно сделать самостоятельно

Если запор не длительный и не вызывает сильных болей, можно начать с изменений в образе жизни:

Увеличьте потребление клетчатки (овощи, фрукты, цельнозерновые продукты);

Пейте больше воды.

Больше двигайтесь — прогулки, физическая активность активизируют работу кишечника.

Не откладывайте поход в туалет, если возникает позыв.

Научитесь управлять стрессом с помощью релаксации и дыхательных упражнений.

Когда нужно обратиться к врачу

Если запор продолжается несколько недель и не исчезает после изменений в образе жизни, сопровождается болью, вздутием живота или потерей веса, а также если в стуле появляется кровь — стоит обратиться к врачу. Особенно если запор возник внезапно, например, после 50 лет или у близких родственников были случаи рака кишечника.

Медицинское обследование может включать

Анализы крови.

Рентген брюшной полости.

Колоноскопия — осмотр кишечника с помощью эндоскопа.

Исследования работы кишечных мышц.

Лечение запора

Если изменения в образе жизни не помогли, врач может порекомендовать слабительные средства. Их существует несколько типов:

Объёмообразующие слабительные: содержат вещества, которые впитывают воду и увеличивают объём стула. Они стимулируют перистальтику кишечника, но могут вызвать вздутие и газообразование, если не запивать их достаточным количеством воды.

содержат вещества, которые впитывают воду и увеличивают объём стула. Они стимулируют перистальтику кишечника, но могут вызвать вздутие и газообразование, если не запивать их достаточным количеством воды. Осмотические слабительные: помогают удерживать воду в кишечнике, делают стул мягче. Это макрогол, лактулоза и магнезия.

помогают удерживать воду в кишечнике, делают стул мягче. Это макрогол, лактулоза и магнезия. Смягчители стула: увеличивают содержание влаги в кале, делая его более мягким и облегчая дефекацию. Пример: докузат натрия.

увеличивают содержание влаги в кале, делая его более мягким и облегчая дефекацию. Пример: докузат натрия. Стимулирующие слабительные: воздействуют непосредственно на кишечник, усиливая его сокращения. К ним относятся бисакодил, пикосульфат натрия.

воздействуют непосредственно на кишечник, усиливая его сокращения. К ним относятся бисакодил, пикосульфат натрия. Свечи и клизмы: помогают опорожнить кишечник через раздражение слизистой оболочки, что стимулирует дефекацию.

Важно помнить, что слабительные средства не рекомендуется применять длительное время. Это может привести к привыканию организма и ухудшению работы кишечника. Осмотические и стимулирующие слабительные могут вызвать потерю солей, что приводит к слабости, нарушению ритма сердца и судорогам. Частые клизмы также могут повредить слизистую кишечника.

Возможные осложнения

Если запор длится долго, это может привести к:

Геморрою.

Анальным трещинам.

Каловым пробкам (скопление каловых масс).

Недержанию кала.

Расширению прямой кишки.

Поэтому не стоит откладывать визит к врачу, особенно если запор не проходит долгое время.

Запор — это не просто неприятное состояние, а сигнал организма, что что-то пошло не так. Чаще всего причиной являются нехватка воды, клетчатки и недостаток физической активности. Изменив образ жизни, можно нормализовать стул без применения лекарств. Когда этого недостаточно, слабительные могут помочь, но их нужно использовать с осторожностью. Обратите внимание на своё здоровье и при длительных симптомах обращайтесь к врачу.

Уточнения

Пищеваре́ние - химическая, иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

