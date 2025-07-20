Симптомы без причин: как отличить психосоматику от настоящих заболеваний

Стресс может провоцировать психосаматические расстройства, говорят эксперты

6:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последнее время понятие психосоматики становится всё более популярным, и многие начинают связывать различные болезни с психическими проблемами. Часто люди думают, что все заболевания, особенно хронические, имеют свои корни в эмоциях и стрессе. Но так ли это? Давайте разберёмся, что стоит за этим термином и как он соотносится с реальной медициной.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Женщина болеет

Что такое психосоматика

Психосоматика — это область медицины, изучающая влияние психоэмоциональных факторов на физическое здоровье человека. В отличие от псевдонаучных теорий, психосоматика рассматривает реальные механизмы воздействия стресса и психоэмоциональных проблем на здоровье. Одним из ключевых аспектов является так называемое соматоформное расстройство, когда физические симптомы не имеют явной физиологической причины, но при этом значительно ухудшают качество жизни.

Вопрос о том, как психические проблемы могут вызывать физические заболевания, стал предметом изучения многих специалистов. Ранее считалось, что только несколько заболеваний могут быть связаны с психоэмоциональными факторами, например, язвенный колит или бронхиальная астма. Сегодня же стало очевидно, что влияние психики на физическое здоровье гораздо шире.

Соматоформные расстройства: когда стресс и эмоции влияют на тело

Соматоформное расстройство — это состояние, при котором человек ощущает физическую боль или другие неприятные симптомы, но их нельзя объяснить никакими объективными медицинскими причинами. Это может быть головная боль, одышка, слабость или проблемы с пищеварением. Симптомы могут возникать после пережитых стрессов, волнений или изменений в жизни.

Когда человек подвержен сильному стрессу, его организм активирует симпатическую нервную систему, которая отвечает за реакцию на угрозу. Это приводит к выбросу гормонов стресса — адреналина и кортизола, что влияет на сердечный ритм, артериальное давление и другие функции организма. В результате возникает физический дискомфорт, который не имеет органической причины.

Часто такие расстройства могут проявляться болями в разных частях тела, мигренями, головокружением, бессонницей, диареей или запорами. Состояние человека может быть настолько тяжёлым, что оно мешает вести нормальную жизнь, работать и заниматься повседневными делами.

Как распознать психосоматическое расстройство

Симптомы соматоформных расстройств могут быть разнообразными и часто изменяются с течением времени. Основной признак такого расстройства — отсутствие объективных медицинских показателей, которые могли бы объяснить физические симптомы. Даже если у пациента есть хронические заболевания, то симптомы, такие как боль или дискомфорт, могут не совпадать с традиционным представлением о заболевании.

Часто такие расстройства возникают в периоды сильного стресса, переживаний, семейных или рабочих конфликтов. При этом человек может испытывать трудности с выражением своих эмоций, склонен к подавлению чувств и избеганию общения. Это важные признаки, на которые стоит обратить внимание, если симптомы не исчезают и продолжают мешать нормальной жизни.

Психосоматика и ипохондрия: в чём разница

Несмотря на то, что многие пациенты с психосоматическими расстройствами часто ищут решение своих проблем у врачей, их состояние отличается от ипохондрии. Ипохондрия — это когда человек боится заболеть, несмотря на отсутствие объективных симптомов болезни. При психосоматических расстройствах физические симптомы реальны, но их источник — это психика, а не инфекция или органическое заболевание.

Важно помнить, что пациенты с соматоформными расстройствами не симулируют или не преувеличивают свои боли. Их состояние действительно требует внимания, так как физическое недомогание оказывает реальное влияние на их жизнь.

Лечение психосоматических расстройств

Лечение соматоформных расстройств не сводится только к приёму препаратов. Важным этапом является психотерапия, которая помогает пациентам разобраться в том, как эмоции и стрессы влияют на их физическое состояние. Среди методов психотерапевтического воздействия можно выделить:

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ): помогает изменить негативные мысли и поведение, которые могут быть причиной физического дискомфорта.

помогает изменить негативные мысли и поведение, которые могут быть причиной физического дискомфорта. Психодинамическая терапия: исследует бессознательные конфликты и переживания, стоящие в основе болезни.

исследует бессознательные конфликты и переживания, стоящие в основе болезни. Гештальт-терапия: направлена на осознание своих чувств и потребностей.

направлена на осознание своих чувств и потребностей. Терапия осознанности: помогает уменьшить тревогу и повысить контроль над симптомами.

Также для контроля над симптомами могут быть назначены лекарства, такие как антидепрессанты или препараты для снятия тревожности.

Что делать, если есть признаки психосоматики

Если вы замечаете у себя симптомы, которые не могут быть объяснены медицински, важно не заниматься самодиагностикой. Необходимо пройти обследование у врачей, чтобы исключить органические заболевания. Если медицинское обследование не выявляет проблем, стоит обратиться к специалисту, который поможет понять, как эмоции и стрессы могут воздействовать на ваше здоровье.

Психосоматика — это область медицины, которая изучает, как психоэмоциональные проблемы могут влиять на физическое здоровье человека. Соматоформные расстройства — это настоящие заболевания, которые требуют внимательного подхода и лечения. Важно не недооценивать их последствия, а вовремя обратиться к специалистам, чтобы избежать усугубления проблемы.

Уточнения

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

