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Лето не приговор: как справиться с потом без таблеток и паники

The Sun: пересмотр питания помогает справиться с повышенным потоотделением
1:45
Здоровье

Повышенное потоотделение в жару — проблема, с которой сталкиваются многие. Но с ней можно справиться, если немного изменить образ жизни и соблюдать простые правила. Об этом рассказали фармацевт Аббас Канани и персональный тренер Том Пенн в интервью The Sun.

Жара
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жара

Как меньше потеть летом: советы, которые работают

По словам Канани, жирная еда, острые специи и кофеин активизируют потовые железы. Их употребление летом только усиливает проблему. Лучше заменить такие продукты на более лёгкие и нейтральные для организма.

Вода — друг, а не враг

Пить больше воды важно не только для утоления жажды, но и для снижения потоотделения. Как объясняет Пенн, обезвоживание нарушает терморегуляцию, и тело начинает выделять больше пота, чтобы охладиться.

Простые правила на каждый день

Чтобы чувствовать себя комфортно в жару, Канани рекомендует:

— спать не менее 7-8 часов,
— избегать стрессов,
— отказаться от курения,
— носить свободную одежду из дышащих тканей.

Эти меры помогают снизить нагрузку на организм и уменьшают потливость.

Антиперспирант — не утром, а вечером

Пенн советует использовать антиперспирант перед сном. За ночь его активные компоненты начинают действовать и блокируют потовые железы до утра, обеспечивая эффект на весь день.

Домашние средства — как дополнение

В ряде случаев может помочь яблочный уксус. Если нанести его на участки, где пот выделяется особенно сильно, можно временно снизить дискомфорт. Такой способ особенно актуален в жаркие дни, когда важна каждая мелочь.

Уточнения

Жара - состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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