Лето не приговор: как справиться с потом без таблеток и паники

The Sun: пересмотр питания помогает справиться с повышенным потоотделением

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Повышенное потоотделение в жару — проблема, с которой сталкиваются многие. Но с ней можно справиться, если немного изменить образ жизни и соблюдать простые правила. Об этом рассказали фармацевт Аббас Канани и персональный тренер Том Пенн в интервью The Sun.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Жара

Как меньше потеть летом: советы, которые работают

По словам Канани, жирная еда, острые специи и кофеин активизируют потовые железы. Их употребление летом только усиливает проблему. Лучше заменить такие продукты на более лёгкие и нейтральные для организма.

Вода — друг, а не враг

Пить больше воды важно не только для утоления жажды, но и для снижения потоотделения. Как объясняет Пенн, обезвоживание нарушает терморегуляцию, и тело начинает выделять больше пота, чтобы охладиться.

Простые правила на каждый день

Чтобы чувствовать себя комфортно в жару, Канани рекомендует:

— спать не менее 7-8 часов,

— избегать стрессов,

— отказаться от курения,

— носить свободную одежду из дышащих тканей.

Эти меры помогают снизить нагрузку на организм и уменьшают потливость.

Антиперспирант — не утром, а вечером

Пенн советует использовать антиперспирант перед сном. За ночь его активные компоненты начинают действовать и блокируют потовые железы до утра, обеспечивая эффект на весь день.

Домашние средства — как дополнение

В ряде случаев может помочь яблочный уксус. Если нанести его на участки, где пот выделяется особенно сильно, можно временно снизить дискомфорт. Такой способ особенно актуален в жаркие дни, когда важна каждая мелочь.

Уточнения

Жара - состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.

