Лето не приговор: как справиться с потом без таблеток и паники

Повышенное потоотделение в жару — проблема, с которой сталкиваются многие. Но с ней можно справиться, если немного изменить образ жизни и соблюдать простые правила. Об этом рассказали фармацевт Аббас Канани и персональный тренер Том Пенн в интервью The Sun.
По словам Канани, жирная еда, острые специи и кофеин активизируют потовые железы. Их употребление летом только усиливает проблему. Лучше заменить такие продукты на более лёгкие и нейтральные для организма.
Вода — друг, а не враг
Пить больше воды важно не только для утоления жажды, но и для снижения потоотделения. Как объясняет Пенн, обезвоживание нарушает терморегуляцию, и тело начинает выделять больше пота, чтобы охладиться.
Простые правила на каждый день
Чтобы чувствовать себя комфортно в жару, Канани рекомендует:
— спать не менее 7-8 часов,
— избегать стрессов,
— отказаться от курения,
— носить свободную одежду из дышащих тканей.
Эти меры помогают снизить нагрузку на организм и уменьшают потливость.
Антиперспирант — не утром, а вечером
Пенн советует использовать антиперспирант перед сном. За ночь его активные компоненты начинают действовать и блокируют потовые железы до утра, обеспечивая эффект на весь день.
Домашние средства — как дополнение
В ряде случаев может помочь яблочный уксус. Если нанести его на участки, где пот выделяется особенно сильно, можно временно снизить дискомфорт. Такой способ особенно актуален в жаркие дни, когда важна каждая мелочь.
Жара - состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.
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