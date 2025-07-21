Эти овощи работают лучше таблеток — они помогают сохранить ясный ум

Некоторые привычные овощи способны снижать риск возрастных нарушений работы мозга, включая деменцию. Об этом рассказал китайский профессор Ван Цзя в интервью Daily Mail. Всё дело в меди — микроэлементе, который играет важную роль в поддержании когнитивного здоровья.
Медь участвует в высвобождении железа, которое необходимо для транспортировки кислорода к клеткам. Это улучшает питание тканей и поддерживает работу нервной системы. При стабильном поступлении меди мозг работает активнее, а риск деменции снижается.
Мера важнее пользы
Несмотря на пользу, переизбыток меди может быть вредным. Ван Цзя подчёркивает, что в больших количествах этот элемент становится токсичным. Поэтому важно получать его из натуральных источников и в умеренных объёмах.
Что включить в рацион
Для здорового баланса достаточно пары картофелин или нескольких ломтиков патиссона в день. Эти овощи содержат медь в количестве, достаточном для поддержки мозга, но не превышающем безопасный уровень. Простые изменения в питании — ощутимая инвестиция в ясность ума.
Деме́нция - приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
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