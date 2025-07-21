Всё бесит, ничего не хочется — жара ворует вашу продуктивность, но есть выход

Жаркая погода сказывается не только на теле, но и на психике. Психолог Наталья Наумова объясняет: при высокой температуре воздуха снижается концентрация, ухудшается продуктивность, растёт раздражительность. Организм воспринимает жару как угрозу — и включает режим выживания.
В условиях жары человеку становится сложно сосредоточиться, он быстрее утомляется, чаще ошибается и сильнее реагирует на мелочи. Появляется сонливость и апатия. Всё это мешает работе и усиливает чувство внутреннего напряжения.
Как сохранить ясность ума
Чтобы не "расплавиться" в рабочем ритме, важно регулярно проветривать помещение и пить воду. Полезно скорректировать рацион: летом лучше выбирать более лёгкую и менее калорийную пищу.
Простые способы взбодриться
Физическая активность тоже имеет значение. Даже в офисе можно встать, пройтись или немного размяться. Простые упражнения, а также лёгкий массаж — например, растирание мочек ушей — помогают включить мозг и снять вялость.
Жара - состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.
Для тренировки рук не нужен тренажёрный зал — достаточно пары гантелей и 15 минут. Эксперт рассказала, как качать мышцы дома и не стоять на месте.