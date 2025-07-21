Всё бесит, ничего не хочется — жара ворует вашу продуктивность, но есть выход

Психолог Наумова: жара снижает концентрацию и повышает раздражительность

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жаркая погода сказывается не только на теле, но и на психике. Психолог Наталья Наумова объясняет: при высокой температуре воздуха снижается концентрация, ухудшается продуктивность, растёт раздражительность. Организм воспринимает жару как угрозу — и включает режим выживания.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Ребенок делает уроки

Почему жара "выключает" мозг

В условиях жары человеку становится сложно сосредоточиться, он быстрее утомляется, чаще ошибается и сильнее реагирует на мелочи. Появляется сонливость и апатия. Всё это мешает работе и усиливает чувство внутреннего напряжения.

Как сохранить ясность ума

Чтобы не "расплавиться" в рабочем ритме, важно регулярно проветривать помещение и пить воду. Полезно скорректировать рацион: летом лучше выбирать более лёгкую и менее калорийную пищу.

Простые способы взбодриться

Физическая активность тоже имеет значение. Даже в офисе можно встать, пройтись или немного размяться. Простые упражнения, а также лёгкий массаж — например, растирание мочек ушей — помогают включить мозг и снять вялость.

Уточнения

Жара - состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.

