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Всё бесит, ничего не хочется — жара ворует вашу продуктивность, но есть выход

Психолог Наумова: жара снижает концентрацию и повышает раздражительность
1:12
Здоровье

Жаркая погода сказывается не только на теле, но и на психике. Психолог Наталья Наумова объясняет: при высокой температуре воздуха снижается концентрация, ухудшается продуктивность, растёт раздражительность. Организм воспринимает жару как угрозу — и включает режим выживания.

Ребенок делает уроки
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Ребенок делает уроки

Почему жара "выключает" мозг

В условиях жары человеку становится сложно сосредоточиться, он быстрее утомляется, чаще ошибается и сильнее реагирует на мелочи. Появляется сонливость и апатия. Всё это мешает работе и усиливает чувство внутреннего напряжения.

Как сохранить ясность ума

Чтобы не "расплавиться" в рабочем ритме, важно регулярно проветривать помещение и пить воду. Полезно скорректировать рацион: летом лучше выбирать более лёгкую и менее калорийную пищу.

Простые способы взбодриться

Физическая активность тоже имеет значение. Даже в офисе можно встать, пройтись или немного размяться. Простые упражнения, а также лёгкий массаж — например, растирание мочек ушей — помогают включить мозг и снять вялость.

Уточнения

Жара - состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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