Жара, пляж и вирус: коварная инфекция, о которой забывают родители

Ротавирус у детей: симптомы, передача и меры профилактики — разъяснение медиков

4:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Летние путешествия, море, аквапарки — казалось бы, что может пойти не так? Однако именно в сезон отпусков участились случаи ротавирусной инфекции, особенно среди детей. Этот вирус коварен: он легко передаётся, развивается стремительно и способен уложить в постель всю семью. Рассказываем, как он распространяется, чем опасен и как не дать ему испортить отдых.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Семейный отпуск

Гастроэнтерит по-быстрому

Ротавирус — одна из наиболее частых причин гастроэнтерита у детей. Он поражает желудочно-кишечный тракт и вызывает характерные симптомы: резкое начало, многократную рвоту, жидкий стул, слабость и повышение температуры. В группе риска — малыши от 6 месяцев до 3 лет, но заразиться могут и взрослые.

Инкубационный период — от одного до трёх дней. Болезнь начинается внезапно: ребёнок может проснуться с рвотой, а уже через пару часов присоединяется понос. У грудничков симптомы могут быть неочевидны, но опасность выше — из-за стремительной потери жидкости.

Главное осложнение ротавируса — обезвоживание. Если ребёнок вялый, почти не писает, у него сухие губы и нет слёз, — это повод бить тревогу.

Передаётся быстрее, чем успеете заметить

Заразиться можно буквально "на раз-два": достаточно поиграть с чужой игрушкой, поплавать в бассейне или просто забыть вымыть руки после туалета. Частицы вируса попадают в рот с загрязнённой поверхностей, воды, пищи или через контакт с больным человеком. Причём заразным человек становится ещё до появления первых симптомов и остаётся таковым до десяти дней после выздоровления.

Наиболее активно ротавирус распространяется там, где много детей и общий инвентарь: детские сады, отели, пляжи. Родители и воспитатели тоже могут заразиться, особенно при уходе за заболевшими детьми. У взрослых болезнь обычно протекает легче, но они вполне способны стать источником инфекции.

Лечение — не лекарства, а уход

Ротавирус нельзя "вылечить" таблеткой. Вся терапия сводится к поддержке организма и борьбе с обезвоживанием. Самое важное — питьё. Лучше всего использовать специальные аптечные растворы для регидратации: они содержат оптимальный баланс воды, сахара и электролитов.

Если готового раствора нет под рукой, поможет обычная кипячёная вода, которую нужно предлагать малыми порциями, но часто. Газировка и соки — под запретом: они могут усилить симптомы.

При высокой температуре допустимо использовать жаропонижающие. А вот назначать противорвотные или другие препараты должен только врач.

Когда пора к врачу

Чаще всего заболевание проходит самостоятельно за 3-7 дней. Однако есть симптомы, при которых стоит немедленно обратиться за медицинской помощью:

Рвота продолжается более суток или становится зелёной.

Понос сопровождается кровью.

Температура не спадает или резко поднимается.

Ребёнок отказывается пить, становится вялым, у него редкое мочеиспускание.

Появляется головокружение, сухость губ, тёмная моча.

Профилактика — вакцина и чистые руки

После перенесённой ротавирусной инфекции иммунитет сохраняется, но ненадолго. Повторные случаи встречаются часто, особенно у малышей. Вакцинация — единственный способ серьёзно снизить риск тяжёлого течения.

Прививка не гарантирует полную защиту от заражения, но почти всегда спасает от госпитализации и серьёзных осложнений. Её рекомендуют проводить в первые месяцы жизни ребёнка — до 6 месяцев.

Кроме вакцинации, важно соблюдать простые, но эффективные меры гигиены

Мыть руки с мылом после туалета, перед едой и после контакта с больным.

Использовать индивидуальные полотенца и посуду.

Регулярно дезинфицировать поверхности.

В поездках не пить воду из-под крана и следить за чистотой продуктов.

Антисептики и влажные салфетки не заменят полноценного мытья рук — ротавирус к ним устойчив.

Почему опасно расслабляться слишком рано

Даже если ребёнок уже чувствует себя лучше и кажется, что всё позади, он может оставаться источником инфекции ещё несколько дней. Вирус продолжает выделяться с калом, даже если стул нормализовался.

Поэтому важно соблюдать правила гигиены до полного восстановления и некоторое время после. Особенно это касается семей с маленькими детьми, где ротавирус способен передаваться "по кругу".

Уточнения

Ротавирусы (лат. Rotavirus) — род вирусов с двунитевой сегментированной РНК, принадлежащий к семейству реовирусов (Reoviridae), возбудители ротавирусной инфекции.

