Популярная еда летом может вызвать ботулизм — проверь холодильник

Летом нельзя хранить мороженое и салаты без охлаждения — предупреждение врача Серёжиной

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Летом особенно важно быть внимательным к тому, что попадает на стол. Высокие температуры ускоряют порчу продуктов и создают идеальные условия для развития опасных бактерий. Врач Вера Серёжина объяснила, какие продукты в жаркую погоду становятся особенно рискованными.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ребенок и мороженое

Что нельзя есть в жару: три главные угрозы на тарелке

Любимое летнее лакомство может стать источником серьёзных проблем, если его однажды уже размораживали, а затем снова заморозили. При этом бактерии не только не погибают, но и активно размножаются, особенно в тёплой среде. Такое мороженое способно вызвать тяжёлое пищевое отравление, особенно у детей и пожилых.

Салаты с заправкой — под прицелом

Блюда с майонезом или сметаной быстро портятся, особенно если приготовлены заранее и долго хранятся без охлаждения. В жару такие салаты лучше не хранить вовсе — заправку стоит добавлять прямо перед подачей, иначе велик риск кишечной инфекции.

Жирное и жареное — двойная нагрузка

Тяжёлая еда вроде шашлыков, колбас, копчёностей и жареной рыбы перегружает организм в жару. Её переваривание требует больше воды и энергии, а при нарушении условий хранения в таких продуктах могут появиться анаэробные бактерии. Они вырабатывают ботулотоксин — крайне опасное вещество, вызывающее ботулизм.

Уточнения

Ботули́зм - тяжёлое заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга, протекающее с преобладанием офтальмоплегического и бульбарного синдромов.



