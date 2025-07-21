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Сцену видно, людей слышно — и стресс отступает: что даёт участие в живых мероприятиях

Опрос в Австралии: очные события улучшают настроение и психическое здоровье
1:27
Здоровье

Австралийские учёные доказали: регулярное участие в оффлайн-мероприятиях помогает чувствовать себя счастливее. Концерты, фестивали, выставки, лекции — всё это не просто отдых, а способ снизить уровень стресса и повысить качество жизни. Исследование опубликовано в International Journal of Tourism Research.

Казантип
Фото: commons.wikimedia.org by Kazantip photos by VascoPlanet (tm) Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Казантип

События, которые лечат: как оффлайн-встречи влияют на психику

В ходе опроса 350 участников выяснилось: те, кто чаще бывает на очных событиях, реже сталкиваются с тревожностью и в целом чувствуют себя более удовлетворёнными. Подобные мероприятия вызывают яркие эмоции и помогают полностью включиться в происходящее — без отвлечений и экрана.

Онлайн против оффлайна

Учёные отмечают, что цифровые форматы тоже несут пользу: помогают в саморазвитии и укрепляют ощущение личной значимости. Но в эмоциональном плане они уступают. Оффлайн-события дарят реальное чувство включённости, радости и живого взаимодействия с другими людьми.

Польза шире, чем кажется

По мнению авторов исследования, участие в оффлайн-мероприятиях положительно влияет не только на настроение. Это способ улучшить психоэмоциональное состояние, усилить командный дух, повысить мотивацию в работе и учёбе и даже укрепить атмосферу в коллективе.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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