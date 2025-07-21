Сцену видно, людей слышно — и стресс отступает: что даёт участие в живых мероприятиях

Австралийские учёные доказали: регулярное участие в оффлайн-мероприятиях помогает чувствовать себя счастливее. Концерты, фестивали, выставки, лекции — всё это не просто отдых, а способ снизить уровень стресса и повысить качество жизни. Исследование опубликовано в International Journal of Tourism Research.
В ходе опроса 350 участников выяснилось: те, кто чаще бывает на очных событиях, реже сталкиваются с тревожностью и в целом чувствуют себя более удовлетворёнными. Подобные мероприятия вызывают яркие эмоции и помогают полностью включиться в происходящее — без отвлечений и экрана.
Онлайн против оффлайна
Учёные отмечают, что цифровые форматы тоже несут пользу: помогают в саморазвитии и укрепляют ощущение личной значимости. Но в эмоциональном плане они уступают. Оффлайн-события дарят реальное чувство включённости, радости и живого взаимодействия с другими людьми.
Польза шире, чем кажется
По мнению авторов исследования, участие в оффлайн-мероприятиях положительно влияет не только на настроение. Это способ улучшить психоэмоциональное состояние, усилить командный дух, повысить мотивацию в работе и учёбе и даже укрепить атмосферу в коллективе.
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