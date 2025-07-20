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Мифы из СССР, в которые до сих пор верят: сквозняки, семечки и прочие враги здоровья

Врачи разоблачили мифы о здоровье из СССР: сквозняки, семечки и жвачка не опасны
3:44
Здоровье

Бабушки всерьёз пугали: "Глотнешь шелуху — вырежут аппендикс". Но медицина давно доказала: причина аппендицита не в косточках, а в закупорке отростка толстой кишки — аппендикса — и размножении бактерий внутри него. Это может быть вызвано каловыми массами, паразитами, опухолями или разрастанием лимфоидной ткани. А вот проглоченные семена и косточки в 95% случаев спокойно проходят весь пищеварительный тракт и выводятся естественным путём. Хотя, конечно, глотать горстями арбузные косточки — тоже не лучшая идея.

Семечки и аптечка на советской кухне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Семечки и аптечка на советской кухне

Сквозняк и воспаление лёгких: миф из холодных квартир

  • Советские мамы буквально замирали при фразе "форточку открой" — ведь "продует"! Якобы от одного порыва холодного воздуха можно схлопотать ангину, бронхит или даже пневмонию. В действительности всё не так страшно. Простуду вызывают вирусы, а не холод. Да, переохлаждение может немного ослабить иммунитет, но только при условии, что вы уже контактировали с инфекцией. К слову, кондиционеры тоже не виноваты в болезнях, если у человека нет хронических проблем с лёгкими.

Жевательная резинка и кишечная непроходимость: легенда из 90-х

  • Когда жвачка с "вкладышем" стала массово доступна, родители начали пугать: "Проглотишь — она внутри прилипнет и останется на семь лет". Звучит жутко, но на практике жвачка не переваривается, как и многие волокна, но просто проходит через кишечник и выходит наружу. Проблемы возможны лишь при проглатывании большого количества жевательной резинки, да ещё и вместе с другими неперевариваемыми предметами — тогда действительно может образоваться безоар. Но это скорее исключение, чем правило.

Сидеть на холодном — прямой путь к женским болезням

  • Кто не слышал: "Не садись на бетон — застудишь почки!"? Особенно это касалось девочек. И опять мимо. Почки и органы малого таза не могут воспалиться от контакта с холодной поверхностью. Они глубоко внутри тела, хорошо защищены, и температура кожи на них не влияет. Настоящие воспаления развиваются, когда в организм попадает инфекция. А если сесть на холодный камень — максимум, что вы почувствуете, это временный спазм или лёгкий дискомфорт.

Почему эти мифы до сих пор живы

Передавались из поколения в поколение

  • Многие советы исходили от родителей и бабушек, которые сами выросли в условиях ограниченного доступа к медицинской информации.

Интуитивно звучат логично

  • Проглотил что-то острое — заболел живот. Сидел на холодном — заболел. Всё просто. Только вот медицина работает не по бытовой логике.

Были способом контроля

  • Иногда страшилки помогали удержать детей от вредных привычек: не жуй жвачку бесконечно, не глотай косточки, не бегай по сквознякам мокрый.

Наука против мифов

Сегодня мы имеем доступ к медицинским исследованиям, понимаем природу воспалений и знаем, как работает иммунитет. Мифы вроде "продует", "застудишь почки", "жвачка прилипнет внутри" — это пережитки прошлого, которые не выдерживают проверки фактами.

Лечимся не слухами, а знаниями

Если хочется заботиться о здоровье — стоит опираться на достоверную информацию. Проверенные источники, советы врачей и элементарная медицинская грамотность гораздо полезнее, чем запугивания из детства. А мифы… пусть останутся в прошлом, как аптечка с "Звёздочкой" и банки на спине.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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