Они не исчезают, а мутируют: в чём настоящая угроза пестицидов

Пестициды, которые активно применяются в сельском хозяйстве, могут быть куда опаснее, чем считалось ранее. Французские исследователи, выступившие на конференции Goldschmidt в Праге, пришли к выводу: эти вещества дольше сохраняются в атмосфере и глубже проникают в природу, чем предполагалось.
Ранее считалось, что пестициды быстро разлагаются в воздухе, особенно в газообразной форме. Но новое исследование показало: когда их молекулы оседают на частицах пыли и аэрозолей, они становятся устойчивыми и могут сохраняться в атмосфере более 30 дней. Это создаёт условия для их долгого перемещения и накопления в экосистемах.
Новые химические угрозы
Опасность пестицидов не ограничивается только их длительным присутствием. При разложении этих устойчивых соединений возникают новые вещества — нередко токсичные и плохо изученные. Это значит, что воздействие на окружающую среду может быть гораздо шире и глубже, чем предполагалось.
Что предлагают учёные
Исследователи настаивают: действующие стандарты оценки безопасности пестицидов устарели. Новые данные требуют пересмотра норм с учётом того, как долго пестициды сохраняются в атмосфере и какие вещества они могут порождать в процессе распада.
Пестици́ды - ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также различных паразитов, сорняков, вредителей зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, эктопаразитов домашних животных, переносчиков опасных заболеваний человека и животных.
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