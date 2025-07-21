Они не исчезают, а мутируют: в чём настоящая угроза пестицидов

На конференции в Праге заявили о недооценённых рисках пестицидов

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пестициды, которые активно применяются в сельском хозяйстве, могут быть куда опаснее, чем считалось ранее. Французские исследователи, выступившие на конференции Goldschmidt в Праге, пришли к выводу: эти вещества дольше сохраняются в атмосфере и глубже проникают в природу, чем предполагалось.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Подкормка томатов

Пестициды в воздухе: скрытая угроза дышащей планете

Ранее считалось, что пестициды быстро разлагаются в воздухе, особенно в газообразной форме. Но новое исследование показало: когда их молекулы оседают на частицах пыли и аэрозолей, они становятся устойчивыми и могут сохраняться в атмосфере более 30 дней. Это создаёт условия для их долгого перемещения и накопления в экосистемах.

Новые химические угрозы

Опасность пестицидов не ограничивается только их длительным присутствием. При разложении этих устойчивых соединений возникают новые вещества — нередко токсичные и плохо изученные. Это значит, что воздействие на окружающую среду может быть гораздо шире и глубже, чем предполагалось.

Что предлагают учёные

Исследователи настаивают: действующие стандарты оценки безопасности пестицидов устарели. Новые данные требуют пересмотра норм с учётом того, как долго пестициды сохраняются в атмосфере и какие вещества они могут порождать в процессе распада.

Уточнения

Пестици́ды - ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также различных паразитов, сорняков, вредителей зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, эктопаразитов домашних животных, переносчиков опасных заболеваний человека и животных.

