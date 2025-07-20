Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффективная паста для очистки плитки: рецепт с лимонной кислотой и моющим средством
Черенкование летом: лучшие способы посадки и ухода за черенками
В Канаде нашли идеально сохранившегося нодозавра возрастом 110 миллионов лет — Royal Tyrrell Museum
Как создать матовый финиш: сочетание санскрина и тонального крема для лета
Найджел Фарадж: консерваторы несут ответственность за рост пособий для мигрантов в Великобритании
Сергей Пенкин рассказал, что важнее всего для артиста
Сидячая работа повышает риск преждевременной смерти на 57% — исследование Калифорнийского университета
Врачи назвали главные полезные свойства арбуза для кожи, иммунитета и фигуры
Неожиданные данные о культурных традициях неандертальцев в обработке пищи

В жару улица становится ловушкой — особенно для тех, у кого сердце не в порядке

Кардиолог Фёдор Кузьменко: людям с сердечными заболеваниями нельзя долго находиться на жаре
1:26
Здоровье

Сильная жара — это не просто дискомфорт, а серьёзная угроза для здоровья. Особенно осторожными в такие дни должны быть люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: их организм реагирует на перегрев особенно остро. Густеющая на жаре кровь увеличивает риск инфаркта и инсульта, поэтому важно избегать излишнего пребывания на солнце.

Мужчина стоит на жарком солнце
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина стоит на жарком солнце

Когда жара становится угрозой

Если человек потерял сознание на солнце, необходимо немедленно отнести его в тень, обеспечить доступ воздуха и дать воды. Пожилым людям в таких случаях нередко требуется медицинская помощь. Оперативная реакция может спасти жизнь.

Как защититься от жары

Оптимально — оставаться в помещении с кондиционером или вентилятором, особенно в часы пиковой жары с 12 до 16. Если такой возможности нет, помогут холодные обливания или мокрая ткань, наброшенная на тело. Главное — не забывать пить прохладную воду: обезвоживание на жаре происходит быстрее, чем кажется.

Кому особенно важно беречься

Людям с нарушениями работы сердца и сосудов стоит быть особенно внимательными к своему самочувствию. Даже небольшое переутомление на жаре может привести к тяжёлым последствиям. Предупреждение, бдительность и простые меры профилактики — надёжная защита в знойные дни.

Уточнения

Жара - состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак

Беременная Ида Галич делится подробностями своих будней: поздние завтраки, борьба с бессонницей и секреты кулинарии для будущей семьи.

Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Цымбалюк-Романовская рассказала, что гадалка предсказала ей рождение дочери
Пророчество на 7 лет вперёд: как предсказание изменило жизнь экс-жены Джигарханяна
Собчак разгромила нетрезвую звезду на интервью: ты дурак что ли?
Лолита Милявская на фоне долгостроя: почему её образ вызвал шквал критики в Сети?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Последние материалы
Как создать матовый финиш: сочетание санскрина и тонального крема для лета
Найджел Фарадж: консерваторы несут ответственность за рост пособий для мигрантов в Великобритании
Сергей Пенкин рассказал, что важнее всего для артиста
Сидячая работа повышает риск преждевременной смерти на 57% — исследование Калифорнийского университета
Врачи назвали главные полезные свойства арбуза для кожи, иммунитета и фигуры
Неожиданные данные о культурных традициях неандертальцев в обработке пищи
Как улучшить сон: врач советует придерживаться методики 6Т – поможет каждому
Ротавирус у детей: симптомы, передача и меры профилактики — разъяснение медиков
Как сделать идеальный маникюр 'розовая вода' — легкий и стильный
Золото как защитный актив: рост цен на драгметалл продолжится
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.