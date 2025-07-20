В жару улица становится ловушкой — особенно для тех, у кого сердце не в порядке

Кардиолог Фёдор Кузьменко: людям с сердечными заболеваниями нельзя долго находиться на жаре

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сильная жара — это не просто дискомфорт, а серьёзная угроза для здоровья. Особенно осторожными в такие дни должны быть люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: их организм реагирует на перегрев особенно остро. Густеющая на жаре кровь увеличивает риск инфаркта и инсульта, поэтому важно избегать излишнего пребывания на солнце.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина стоит на жарком солнце

Когда жара становится угрозой

Если человек потерял сознание на солнце, необходимо немедленно отнести его в тень, обеспечить доступ воздуха и дать воды. Пожилым людям в таких случаях нередко требуется медицинская помощь. Оперативная реакция может спасти жизнь.

Как защититься от жары

Оптимально — оставаться в помещении с кондиционером или вентилятором, особенно в часы пиковой жары с 12 до 16. Если такой возможности нет, помогут холодные обливания или мокрая ткань, наброшенная на тело. Главное — не забывать пить прохладную воду: обезвоживание на жаре происходит быстрее, чем кажется.

Кому особенно важно беречься

Людям с нарушениями работы сердца и сосудов стоит быть особенно внимательными к своему самочувствию. Даже небольшое переутомление на жаре может привести к тяжёлым последствиям. Предупреждение, бдительность и простые меры профилактики — надёжная защита в знойные дни.

Уточнения

Жара - состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.

