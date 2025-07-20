Ум уходит в блуждание — и запускает тайный механизм продуктивности

Рассеянность, которую часто ругают как помеху, на деле может быть полезной. Учёные Гарвардского университета выяснили: почти половину времени бодрствования наш ум находится в состоянии свободного блуждания. И именно в эти моменты запускаются важные процессы — от улучшения памяти до борьбы со стрессом.
Нейробиологи обнаружили: когда исчезает внешний стимул, нейроны продолжают работать, словно предугадывая будущие события. Это помогает лучше адаптироваться и быстрее реагировать на изменения, не подключая осознанные усилия.
Учимся в момент тишины
После получения новой информации небольшая пауза на размышления — мощный инструмент. Исследования показали: даже 10 минут свободных мыслей помогают лучше запомнить материал, чем любые видео или повторения. Мозг в такие моменты "переваривает" и закрепляет знания.
Источник креативности
Те, кто позволял себе короткие перерывы на размышления, генерировали больше нестандартных и оригинальных идей. Грёзы дают мозгу пространство для творчества, не требуя напряжения.
Антистресс и внутренний баланс
Блуждающий ум помогает снизить уровень кортизола, справляться с эмоциональным напряжением и даже повышать болевую устойчивость. Это не слабость, а природный механизм, который стоит принять.
Рассе́янность внима́ния - нарушение способности к концентрации внимания.
Беременная Ида Галич делится подробностями своих будней: поздние завтраки, борьба с бессонницей и секреты кулинарии для будущей семьи.