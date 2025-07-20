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Ум уходит в блуждание — и запускает тайный механизм продуктивности

Гарвардское исследование: рассеянность улучшает память и снижает стресс
1:32
Здоровье

Рассеянность, которую часто ругают как помеху, на деле может быть полезной. Учёные Гарвардского университета выяснили: почти половину времени бодрствования наш ум находится в состоянии свободного блуждания. И именно в эти моменты запускаются важные процессы — от улучшения памяти до борьбы со стрессом.

Не тот отдых
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Не тот отдых

Грёзы на пользу: почему рассеянность делает нас умнее

Нейробиологи обнаружили: когда исчезает внешний стимул, нейроны продолжают работать, словно предугадывая будущие события. Это помогает лучше адаптироваться и быстрее реагировать на изменения, не подключая осознанные усилия.

Учимся в момент тишины

После получения новой информации небольшая пауза на размышления — мощный инструмент. Исследования показали: даже 10 минут свободных мыслей помогают лучше запомнить материал, чем любые видео или повторения. Мозг в такие моменты "переваривает" и закрепляет знания.

Источник креативности

Те, кто позволял себе короткие перерывы на размышления, генерировали больше нестандартных и оригинальных идей. Грёзы дают мозгу пространство для творчества, не требуя напряжения.

Антистресс и внутренний баланс

Блуждающий ум помогает снизить уровень кортизола, справляться с эмоциональным напряжением и даже повышать болевую устойчивость. Это не слабость, а природный механизм, который стоит принять.

Уточнения

Рассе́янность внима́ния - нарушение способности к концентрации внимания.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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