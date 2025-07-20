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Усталость, судороги, сбой реакции: летом за рулём начинается настоящая проверка

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1:23
Здоровье

Водитель под палящим солнцем испытывает нагрузку, сравнимую с влиянием алкоголя. В условиях сильной жары ухудшается концентрация, замедляется реакция, появляется ощущение, будто выпито два бокала пива. Это делает вождение потенциально опасным даже для здорового человека.

Водитель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Водитель

Жара за рулём: почему важно быть внимательнее

Высокая температура не только утомляет, но и вызывает сонливость, вялость и быструю утомляемость. При этом одно из самых коварных последствий жары — обезвоживание. Оно провоцирует головную боль, головокружение, судороги и раздражительность. Всё это — серьёзные риски, особенно если вы находитесь за рулём.

Особая уязвимость: кто в зоне риска

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно быть особенно осторожными. Жара может стать спусковым крючком для обострений — от аритмии до инфаркта. Особенно это касается тех, у кого повышенное артериальное давление: любая перегрузка может обернуться серьёзной проблемой.

Как обезопасить себя в жару

Чтобы минимизировать риски, стоит избегать поездок в самые жаркие часы, пить достаточно воды и обязательно использовать кондиционер или климат-контроль в машине. Это простые, но жизненно важные меры.

Уточнения

Жара - состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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