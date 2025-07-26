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Ешь и худей? Как дефицит калорий меняет правила игры

Дефицит калорий: механизм действия, эффективность и безопасность для снижения веса
1:53
Здоровье

Хотите сбросить лишние килограммы без волшебных таблеток и жёстких диет? Дефицит калорий — один из самых популярных и научно обоснованных методов похудения. Но так ли он прост и безопасен, как кажется? Разберёмся, как он работает, кому подходит и какие подводные камни могут ждать на пути к идеальному весу.

Овсяная каша
Фото: commons.wikimedia.org by Markus Kuhn, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Овсяная каша

Что такое дефицит калорий?

Дефицит калорий возникает, когда организм тратит больше энергии, чем получает с пищей. Это заставляет его использовать запасы жира в качестве топлива, что приводит к снижению веса.

Как его создать?

  • Снижение потребления калорий — уменьшение порций или выбор менее калорийных продуктов.
  • Увеличение расхода энергии — спорт, повседневная активность, кардио и силовые тренировки.
  • Комбинированный подход — оптимальный вариант, сочетающий разумные ограничения в питании и физическую нагрузку.

Эффективен ли дефицит калорий для похудения?

Да, это научно доказанный метод снижения веса. Однако важно соблюдать баланс: слишком резкое ограничение калорий может замедлить метаболизм, вызвать усталость и даже привести к потере мышечной массы.

Безопасно ли это?

При грамотном подходе — да. Рекомендуется:

  1. Создавать умеренный дефицит (обычно 10-20% от суточной нормы).
  2. Следить за качеством питания, чтобы организм получал достаточно белков, жиров, витаминов и минералов.
  3. Избегать экстремальных диет (менее 1200 ккал в день без контроля врача).

Дефицит калорий — рабочий способ похудеть, но только при разумном применении. Лучшие результаты даёт сочетание сбалансированного питания, физической активности и здоровых привычек.

Уточнения

Кало́рия (лат  calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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