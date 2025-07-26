Ешь и худей? Как дефицит калорий меняет правила игры

Хотите сбросить лишние килограммы без волшебных таблеток и жёстких диет? Дефицит калорий — один из самых популярных и научно обоснованных методов похудения. Но так ли он прост и безопасен, как кажется? Разберёмся, как он работает, кому подходит и какие подводные камни могут ждать на пути к идеальному весу.
Что такое дефицит калорий?
Дефицит калорий возникает, когда организм тратит больше энергии, чем получает с пищей. Это заставляет его использовать запасы жира в качестве топлива, что приводит к снижению веса.
Как его создать?
Эффективен ли дефицит калорий для похудения?
Да, это научно доказанный метод снижения веса. Однако важно соблюдать баланс: слишком резкое ограничение калорий может замедлить метаболизм, вызвать усталость и даже привести к потере мышечной массы.
Безопасно ли это?
При грамотном подходе — да. Рекомендуется:
Дефицит калорий — рабочий способ похудеть, но только при разумном применении. Лучшие результаты даёт сочетание сбалансированного питания, физической активности и здоровых привычек.
Кало́рия (лат calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.
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