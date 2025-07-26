Как победить жару: не дайте отёкам испортить вам лето

Летом многие люди сталкиваются с неприятным явлением — отеками рук и ног. Это может мешать активным летним занятиям и вызывать дискомфорт. Мы выяснили, почему это происходит и что можно сделать, чтобы справиться с отеками в жаркие месяцы.
Влияние жары на кровообращение и задержку жидкости
Высокая температура воздуха заставляет организм работать интенсивнее для охлаждения. Для этого кровеносные сосуды расширяются, увеличивая приток крови к конечностям. Однако этот процесс может привести к накоплению жидкости в тканях, вызывая отеки.
Влияние высоты и влажности
На больших высотах низкое атмосферное давление может затруднить движение жидкостей в организме, что также способствует отекам. Влажная среда затрудняет охлаждение тела через потоотделение, что также может привести к задержке жидкости и отекам, сообщает news247.gr.
Что такое термический отек?
Термический отек — это припухлость, вызванная воздействием жары. Чаще всего он поражает руки, ноги и лодыжки. Симптомы включают опухание, блестящую или растянутую кожу, дискомфорт и вмятины при надавливании.
Кто подвержен тепловому отеку?
Тепловой отек может возникнуть у любого человека, но некоторые группы более подвержены этому состоянию. К ним относятся беременные женщины из-за гормональных изменений, пожилые люди и люди с определенными заболеваниями.
Факторы, усугубляющие отеки
Употребление соленой пищи, длительное стояние или сидение на жаре могут усилить отеки. Поэтому важно поддерживать активный образ жизни и соблюдать диету, ограничивая потребление соли.
Советы по борьбе с отеками
Когда стоит обратиться к врачу?
Термический отек обычно безопасен, но если он сохраняется, усиливается или сопровождается другими симптомами, такими как одышка, боль в груди или изменения кожи, необходимо обратиться к врачу. Это может быть признаком серьезных заболеваний, таких как болезни сердца, почек или печени.
Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.
Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?