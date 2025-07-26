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Как победить жару: не дайте отёкам испортить вам лето

Почему летом отекают руки и ноги: причины и советы
2:52
Здоровье

Летом многие люди сталкиваются с неприятным явлением — отеками рук и ног. Это может мешать активным летним занятиям и вызывать дискомфорт. Мы выяснили, почему это происходит и что можно сделать, чтобы справиться с отеками в жаркие месяцы.

Ноги девушки с педикюром
Фото: Designed be Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ноги девушки с педикюром

Влияние жары на кровообращение и задержку жидкости

Высокая температура воздуха заставляет организм работать интенсивнее для охлаждения. Для этого кровеносные сосуды расширяются, увеличивая приток крови к конечностям. Однако этот процесс может привести к накоплению жидкости в тканях, вызывая отеки.

Влияние высоты и влажности

На больших высотах низкое атмосферное давление может затруднить движение жидкостей в организме, что также способствует отекам. Влажная среда затрудняет охлаждение тела через потоотделение, что также может привести к задержке жидкости и отекам, сообщает news247.gr.

Что такое термический отек?

Термический отек — это припухлость, вызванная воздействием жары. Чаще всего он поражает руки, ноги и лодыжки. Симптомы включают опухание, блестящую или растянутую кожу, дискомфорт и вмятины при надавливании.

Кто подвержен тепловому отеку?

Тепловой отек может возникнуть у любого человека, но некоторые группы более подвержены этому состоянию. К ним относятся беременные женщины из-за гормональных изменений, пожилые люди и люди с определенными заболеваниями.

Факторы, усугубляющие отеки

Употребление соленой пищи, длительное стояние или сидение на жаре могут усилить отеки. Поэтому важно поддерживать активный образ жизни и соблюдать диету, ограничивая потребление соли.

Советы по борьбе с отеками

  • Поднимайте ноги: При сидении старайтесь держать ноги приподнятыми.
  • Двигайтесь: Регулярная ходьба помогает улучшить кровообращение.
  • Носите удобную обувь: Свободная обувь снижает нагрузку на ноги.
  • Охлаждайтесь: Используйте вентиляторы или кондиционеры для поддержания комфортной температуры.
  • Пейте больше воды: Гидратация помогает организму задерживать меньше жидкости.
  • Компрессионные чулки: Полезны для людей, проводящих много времени на ногах.

Когда стоит обратиться к врачу?

Термический отек обычно безопасен, но если он сохраняется, усиливается или сопровождается другими симптомами, такими как одышка, боль в груди или изменения кожи, необходимо обратиться к врачу. Это может быть признаком серьезных заболеваний, таких как болезни сердца, почек или печени.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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